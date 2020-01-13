Вероятному организатору и пособнику в убийстве Окуевой сейчас вручают сообщение о подозрении – полиция

Правоохранители сейчас вручают сообщение о подозрении вероятному организатору убийства украинской военнослужащей Амины Окуевой, заявил на брифинге 13 января начальник Главного управления Национальной полиции Украины в Киевской области Андрей Небитов, передает корреспондент «ГОРДОН».

«Вчера у нас появился подозреваемый, организатор, пособник в совершении этого убийства. Он обоснованно подозревается, сейчас ему объявляется подозрение о совершении именно этого преступления», – сказал Небитов.

Он добавил, что подозреваемый свою вину не признает.

По данным «Страны», полиция 12 января задержала Игоря Редькина, гражданина Украины 1964 года рождения.

12 января министр внутренних дел Украины Арсен Аваков информировал, что Национальная полиция Украины задержала подозреваемых в убийстве Окуевой.

30 октября 2017 года в Киевской области обстреляли автомобиль, в котором находились волонтер Адам Осмаев и Окуева. Осмаев получил ранение в ногу, его жена Окуева была смертельно ранена в голову. 8 ноября в областной полиции заявляли, что следов ДНК на автомате, который нашли недалеко от места расстрела автомобиля, нет.

При этом 1 июня 2017 года в Киеве мужчина, выдававший себя за журналиста, ранил Осмаева. Окуева утверждала, что в ответ несколько раз выстрелила в преступника. Тогда и Осмаев, и нападавший были госпитализированы в тяжелом состоянии, но выжили.

Пресса писала о связях предполагаемого киллера Артура Денисултанова с лидером Чечни Рамзаном Кадыровым. Осмаев, Окуева, а также министр внутренних дел Украины Арсен Аваков высказывали мнение, что за покушением стоят «некоторые лидеры Российской Федерации».

В мае 2018 года Денисултанов заявил в интервью «Новой газете», что считает себя военнопленным. Он говорил, что с августа 2017 года находится в списках на обмен с «ДНР».

29 декабря 2019 года состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и оккупированными районами Донбасса. По данным Службы безопасности Украины, с неподконтрольных территорий вернулись 76 украинцев. Украина выдала ОРДЛО 124 человека, сообщала представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Валерия Лутковская.

Журналистка Екатерина Сергацкова сообщила, что Украина в рамках этого обмена передала боевикам Денисултанова. По ее словам, за три дня до обмена с него сняли обвинения.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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