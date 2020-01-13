Большинство водителей со стажем знают, что от уровня давления в шинах зависит как расход топлива, так и безопасность, но при правильной регулировке езду можно ещё улучшить. Эксперты рассказали, каким должно быть давление в шинах в зимний период.

В руководстве по эксплуатации транспортного средства производители указывают, каким должен быть уровень давления. Однако эксперты говорят, что в зимний период от рекомендаций следует немного отступать. К примеру, если колесо подкачивается в помещении, где температура выше, чем на улице, то допустимо делать давление на 0,2 кг больше, что после выезда на мороз стабилизируется.

Также специалисты объяснили, что низкое давление в шинах приводит к возрастанию расхода топлива и сопротивлению качения. При этом, когда авто забуксовало в грязи или снегу, то большое давление в колёсах увеличивает площадь соприкосновения с поверхностью и затрудняет преодоление препятствия. В этом случае рекомендуют немного снизить давление, а затем уже подкачать до нормы.

Перекачивать шины в зимний период эксперты не советуют, так как это приводит к меньшему соприкосновению колеса с дорогой. В свою очередь, вследствие этого возрастает тормозной путь, увеличивается тряска на проблемных участках и повышается нагрузка на подвеску.

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