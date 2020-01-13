Россия выделит 22 млн рублей на иностранные лекарства для детей

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал поручение о выделении до 22 млн рублей на закупку за рубежом лекарств, в том числе «Фризиума», для тяжело больных детей.

«Я подписал поручение о том, чтобы выделить из резервного фонда правительства до 22 млн рублей на дополнительную закупку за рубежом ряда лекарств, которые нужны для лечения детей с тяжелыми хроническими заболеваниями. Речь идет о восьми незарегистрированных в нашей стране лекарственных формах ряда специальных препаратов, таких как фризиум, клобазам и некоторые другие», – сказал глава правительства на совещании с вице-премьерами, передает ТАСС.

Напомним, в июле в Москве была задержана мать ребенка, который страдает неизлечимым генетическим заболеванием, по подозрению в контрабанде психотропных веществ. Ребенку был необходим незарегистрированный в РФ препарат от судорог «Фризиум». Против женщины не стали возбуждать уголовное дело.

Однако в августе стало известно о задержании уже второй матери тяжелобольного ребенка, также заказавшей «Фризиум». В отношении женщины возбудили уголовное дело.

В Кремле призвали найти золотую середину в вопросе ввоза лекарств.

По оценке Минздрава, в незарегистрированном в РФ противосудорожном препарате «Фризиум» нуждаются от 2 до 3 тыс. российских детей, страдающих эпилепсией. В начале сентября ведомство закупило 10 тыс. упаковок препарата. В министерстве также заверили, что ведется работа по регистрации отечественного аналога препарата.

Позже матери тяжелобольных детей, нуждающихся в противосудорожном препарате «Фризиум», раскритиковали описанную Минздравом схему по получению лекарства – по их словам, родители собирают все необходимые документы, но пациенты так и не получают препарат.

В конце октября «Фризиум» для тяжелобольных детей начали бесплатно выдавать в Москве. В конце ноября производитель «Фризиума» подал заявление на регистрацию препарата в России.

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