Медведев отменил 1 тыс. 259 устаревших актов

13.01.2020, 14:26, Новости дня

В рамках механизма «регуляторной гильотины» премьер Дмитрий Медведев подписал постановление об отмене 1 тыс. 259 устаревших правительственных актов. Об этом он сообщил на совещании с вице-премьерами.

«Я подписал постановление правительства об отмене с 1 января 2020 года 1 тыс. 259 устаревших правительственных актов РСФСР, в ближайшее время выйдет еще один документ по почти 3600 актам СССР правительственного уровня», – передает его слова ТАСС.

Он отметил, что это сделано в начале года для того, чтобы не затягивать отмену неактуальных и часто «абсолютно абсурдных в современных условиях нормативных правил», а также для снижения административной нагрузки на бизнесменов.

Вице-премьер, руководитель аппарата Константин Чуйченко заявил, что работа по отмене устаревших актов проделана на две трети.

«Приступая к работе по отмене советских актов, мы, честно говоря, не могли в полной мере оценить сложность и объем поставленной задачи. Поэтому, надо признать, что срок, установленный первоначально вами для подготовки постановления, – это 15 ноября прошлого года – оказался для нас невыполнимым. Тем не менее две трети работы проделано», – сказал Чуйченко.

Медведев также призвал сохранить нормативные акты, которые предполагают предоставление льгот.

«Их достаточно много (нормативных актов), к ним нужно относиться бережно, чтобы ничего не потерять. Они, безусловно, должны сохраниться, в том числе это касается целого ряда таких резонансных тем, как районные коэффициенты, компенсации и некоторые другие темы. Об этом тоже нужно думать, выстраивая эту работу», – сообщил премьер.

Ранее президент Владимир Путин заявлял, что к концу 2020 и к началу 2021 года в РФ планируется подготовить регуляторную гильотину, которая должна отменить все, что «себя изжило».



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