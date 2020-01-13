Попавшая в ДТП Рената Литвинова устроила вечеринку в честь дня рождения

Отечественная актриса театра и кино, режиссёр Рената Литвинова 12 января в Москве попала в ДТП. Несмотря на полученные травмы, артистка не отменила вечеринку в честь 53-го дня рождения и отметила дату в компании друзей в одном из столичных ресторанов.
В воскресенье, 12 января, появилась информация о том, что Ринату Литвинову прямо на пешеходном переходе сбил автомобиль, за рулём которого находилась женщина. Актриса получила травмы верхних и нижних конечностей, но это не помешало ей присутствовать на ранее запланированной вечеринке. День рождения Литвинова праздновала в одном из престижных заведений в центре столицы, пригласив коллег и близких друзей. Присутствовала на мероприятии и 18-летняя дочь Ульяна, рождённая в браке с бизнесменом Леонидом Добровским.
Кстати, водитель, сбившая Ренату Литвинову, говорит, что актриса была в состоянии алкогольного опьянения. Сама знаменитость категорически опровергает данное предположение, рассказывая, что инцидент произошёл во время пробежки, информирует интернет-портал «СтарХит».
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Отечественная актриса театра и кино Мария Порошина в январе минувшего года родила пятого ребёнка — сына Андрея. Несмотря на то, что на тот момент Илья Древнов уже был экс-супругом артистки, он указывался отцом ребёнка, но обратившись в суд доказал, что на самом деле таковым не является. На момент расставания с Ильёй Древновым Мария Порошина была […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Мнение: «Друг Реджеп» переступил красную линию / 26 ноября
- В центре Москвы расстреляли людей: последние подробности бойни / 19 декабря
- Нетиевский рассказал о причине ухода из «Уральских пельменей» главных звезд / 6 декабря
- «А как же Эрнст?»: беременную жену главы Первого застукали в объятиях сексуального красавца / 26 декабря
- Ученые: Крафтовое пиво полезно для здоровья / 30 ноября
- «Без пяти минут разведенка»: Муцениеце зарабатывает на новую жизнь / 21 декабря
- Серьезный разговор: королева Елизавета II с принцем Эндрю на конной прогулке в Виндзоре / 25 ноября
- «Просили молчать» Зеркаль обвинила окружение Зеленского в сокрытии «заморозки» военной помощи США / 3 декабря