Попавшая в ДТП Рената Литвинова устроила вечеринку в честь дня рождения

Отечественная актриса театра и кино, режиссёр Рената Литвинова 12 января в Москве попала в ДТП. Несмотря на полученные травмы, артистка не отменила вечеринку в честь 53-го дня рождения и отметила дату в компании друзей в одном из столичных ресторанов.

В воскресенье, 12 января, появилась информация о том, что Ринату Литвинову прямо на пешеходном переходе сбил автомобиль, за рулём которого находилась женщина. Актриса получила травмы верхних и нижних конечностей, но это не помешало ей присутствовать на ранее запланированной вечеринке. День рождения Литвинова праздновала в одном из престижных заведений в центре столицы, пригласив коллег и близких друзей. Присутствовала на мероприятии и 18-летняя дочь Ульяна, рождённая в браке с бизнесменом Леонидом Добровским.



Кстати, водитель, сбившая Ренату Литвинову, говорит, что актриса была в состоянии алкогольного опьянения. Сама знаменитость категорически опровергает данное предположение, рассказывая, что инцидент произошёл во время пробежки, информирует интернет-портал «СтарХит».

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