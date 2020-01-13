Конгресс США признал отставание от России в плане усовершенствования ядерного вооружения

13.01.2020, 14:21, Разное

Согласно тексту недавнего доклада исследовательской службы американского Конгресса, РФ превосходит США в плане усовершенствования ядерного вооружения. То есть, Вашингтон по сути признаёт своё отставание от Москвы, заменяющей устаревшие системы на современные.
Эми Вулф, автор доклада о российском ядерном вооружении, отмечает, что РФ ещё в 2000-х годах начала обновлять ракеты и субмарины, тогда как США в этом отношении отстают почти на два десятка лет и до сих пор частично пользуются техникой времён «холодной войны». При этом Москва в ходе замены устаревшего оружия на более современное придерживается всех условий, предусмотренных в международных договорах. Несмотря на это, ряд экспертов считает, что между двумя государствами идёт «гонка вооружений» и видят в этом вину РФ. Другие же считают, что ответственность в противостоянии в большей степени можно возложить на США.

Говоря о модернизации российской «ядерной триады», в докладе упоминаются комплексы «Авангард» и «Сармат», бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС. В свою очередь, США также заменяют устаревшие системы, но это происходит со значительным отставанием от России.



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