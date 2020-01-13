Врачи российского футбольного клуба спасли пассажира cамолета

13.01.2020, 14:19, Новости дня

Врачи ФК «Уфа» спасли пассажира самолета во время перелета команды на тренировочный сбор на Кипр, сообщил глава пресс-службы клуба Сергей Тертышный.

«Врачи оказали первую помощь. Парень просто упал в проходе на нашего реабилитолога Александра Самородова. Он сразу начал щупать пульс и куда-то нажимать, на точки на шее и на висок. Принесли кислородную маску, потом подошел наш врач. Парень был абсолютно трезвый», – рассказал Тертышный, передает РИА «Новости».

Он пояснил, что молодой человек летел в составе музыкального коллектива на гастроли. Он несколько раз упал, его друзья посмеялись, подумав, что ничего серьезного не происходит.

«Потом прошло секунд 15, а он уже рухнул без сознания», – добавил глава пресс-службы.

Тертышный отметил, что подобные ситуации уже происходили с командой.

«Мы же много летаем. Когда играли в ФНЛ, летели над Сибирью. Женщина отключилась полностью. За все время работы раза четыре точно было», – заключил он.

В декабре 2018 года певец Александр Розенбаум оказал помощь пассажирке, которая потеряла сознание в самолете.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Отечественная актриса театра и кино Мария Порошина в январе минувшего года родила пятого ребёнка — сына Андрея. Несмотря на то, что на тот момент Илья Древнов уже был экс-супругом артистки, он указывался отцом ребёнка, но обратившись в суд доказал, что на самом деле таковым не является. На момент расставания с Ильёй Древновым Мария Порошина была […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика