Россия может увеличить транзит газа через Украину из-за санкций в отношении «Северного потока – 2» – СМИ

Из-за задержки строительства газопровода «Северный поток – 2», связанной с американскими санкциями, у России может возникнуть необходимость увеличить транзит через Украину сверх объемов, прописанных в контракте. Об этом пишет издание «Коммерсантъ».

Не успев ввести «Северный поток – 2» в этом году, «Газпром» потерял около 15 млрд м³ мощностей по транспортировке. Учитывая обязательства «Газпрома» по его долгосрочным экспортным контрактам, такая ситуация может потребовать от компании увеличить прокачку газа через Украину сверх согласованных в контракте на этот год 65 млрд м³, говорится в материале издания.

«Пиковый уровень отбора по всем контрактам российской компании в ЕС, Турции и на Балканах составляет около 650 млн м³ в сутки, и, чтобы обеспечить его, «Газпрому» может понадобиться еще около 32 млн м³ в сутки мощностей через Украину (около 11,5 млрд м³ в пересчете на год). Представители Украины и «Нафтогазу» уже заявляли, что рассчитывают на дополнительные объемы транзита сверх контракта», – отмечает «Коммерсантъ».

На практике вряд ли европейские клиенты «Газпрома» будут нуждаться в пиковом уровне отбора на протяжении длительного времени из-за теплой зимы в Европе. Кроме того, запасы в европейских хранилищах находятся на рекордном уровне, а на мировом рынке наблюдается существенный избыток сжиженного природного газа – конкурента российского.

В случае, если спрос вдруг резко вырастет из-за роста потребления в Азии, неожиданного похолодания или каких-то аварий, то у «Газпрома» есть две возможности избежать бронирования дополнительных мощностей украинской системы: компания может закачать больше газа в европейские хранилища или просто не выполнять заявки потребителей полностью, выплачивая штрафы, пишет издание.

«Впрочем, пока более реальной для российской компании представляется проблема конкуренции со сжиженным газом. «Газпрому», возможно, придется уступить СПГ часть рынка в Европе либо согласиться на дальнейшее падение и так низких цен на газ», – отмечает «Коммерсантъ».

«Северный поток – 2» – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Стоимость проекта – €9,5 млрд, его пополам финансируют российский «Газпром» и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают «Северный поток – 2» угрозой для энергетической безопасности Европы.

В 2018 году Германия, Финляндия и Швеция разрешили прокладывать трубопровод через свою территорию, Дания оставалась последней страной, которая не разрешала. Из-за этого оператор проекта предложил проложить трубопровод в обход Дании. 30 октября 2019 года Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток – 2», проходящего по континентальному шельфу Дании.

В декабре 2019 года США ввели санкции против компаний, связанных с «Северным потоком – 2». Трубоукладчик «Северного потока – 2» швейцарская компания Allseas после введения санкций приостановила работы.

Оператор «Северного потока – 2» 23 декабря заявлял, что проложено уже более 2300 км из почти 2460 км, газопровод достроен на 93%. Министерство энергетики РФ ожидает запуска газопровода «Северный поток – 2» до конца 2020 года.

30 декабря 2019 года стало известно, что Украина, Евросоюз и Россия в результате трехсторонних переговоров подписали пятилетний контракт на транзит газа. Согласно документу, минимальные гарантированные объемы прокачки в первый год составят 65 млрд м³ газа, а затем – по 40 млрд м³ в течение следующих четырех лет.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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