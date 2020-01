Муж и дочь Серены Уильямс поздравили ее с первой спортивной победой за три года

Экс-первая ракетка мира, 38-летняя Серена Уильямс одержала победу в финале турнира ASB Classic, который прошел накануне днем в новозеландском Окленде. Спортсменка обыграла свою соотечественницу Джессику Пегулу со счетом 6:3, 6:4 всего лишь за полтора часа. За неделю, которую длился чемпионат, Серена проиграла лишь один матч, но это не помешало ей выйти в финал и достойно выиграть.

A first title in three years for @serenawilliams !

She beats Pegula 6-3, 6-4 at @ASB_Classic ! pic.twitter.com/EUnWlLAQQe

— WTA (@WTA) January 12, 2020

С победой ее поздравили самые близкие — муж Алексис Оганян и двухлетняя дочь Олимпия. Супруг вышел на корт с малышкой на руках, и они поздравили Серену сразу после получения кубка. Призовой фонд соревнований ASB Classic составил 275 тысяч долларов. В послематчевой речи на корте победительница объявила, что 43 тысячи долларов она пожертвует пострадавшим от масштабных лесных пожаров в Австралии, а все спортивные платья, в которых выступала на турнире, продаст и вырученные средства также отправит в Австралию.

С момента рождения дочери в сентябре 2017-го Серена Уильямс появлялась в новостях по всем поводам, кроме спортивных. Так, ее участие в чемпионатах US Open и Уимблдон запомнилось лишь благодаря ее подруге Меган Маркл, которая оба раза присутствовала среди зрителей в качестве группы поддержки. Также инфоповод «подкинул» ее муж — в августе во время матча между Сереной и Марией Шараповой Алексис с трибун напомнил последней о допинговом скандале.

Также Уильямс все это время пробовала себя на модном поприще: в июле прошлого года журнал Sports Illustrated опубликовал список из 50 самых стильных спортсменов мира, возглавила который именно Серена. А в сентябре она представила дебютную коллекцию своего бренда одежды S by Serena Williams. Новое начинание спортсменки тогда пришли оценить Ким Кардашьян, Эшли Грэм, Алессандра Амбросио и другие гости, в том числе муж и дочь Олимпия, в компании которой Серена и закрывала показ. По словам самой Серены, ей нравится развиваться в обоих направлениях:

Всю свою жизнь я балансирую между модой и теннисом. И чем бы я ни занималась, хочу делать это по-своему — быть уникальной. В начале 2000-х я изучала моду в Институте искусств во Флориде. Конечно, непросто было совмещать со спортом. Но я еще тогда верила, что создам свой бренд одежды для людей с активной жизненной позицией.

