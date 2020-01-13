Королева Елизавета проведет «антикризисный саммит» о будущем Гарри и Меган

ЛОНДОН – Королева Великобритании Елизавета II в понедельник впервые лично встретится с принцем Гарри после того, как он и его жена Меган раскрыли свои неоднозначные намерения сложить обязанности членов королевской семьи. Ожидается, что драматичный семейный «саммит» наметит общие черты будущего для этой семейной пары.

Семейный совет отражает желание королевы снизить негативные последствия решения Гарри и Меган отойти от обязанностей старших членов королевской семьи, обрести финансовую независимость и жить как в Великобритании, так и в Северной Америке. Пара, также известная как герцог и герцогиня Сассекские, объявила об этом в среду, не уведомив заранее королеву и других старших членов королевской семьи.

На встрече в частном поместье монарха в Сандрингеме в восточной Англии также будет присутствовать отец Гарри, принц Чарльз, и его брат, принц Уильям. Встреча пройдет после нескольких дней потока публикаций в прессе, в которых сторонники противоборствующих фракций в королевской семье высказывали мнения о том, кто виноват в расколе.

Ожидается, что Уильям приедет в Сандрингем из Лондона, а Гарри из своего дома в Виндзоре, к западу от британской столицы. Чарльз вылетит из Омана, где он принимал участие в траурной церемонии в воскресенье в связи со смертью султана Кабуса бен Саида.

Меган, которая находится в Канаде вместе с сыном Арчи, вероятно, присоединится к встрече по телефону.

Букингемский дворец заявил, что будет обсуждаться «целый ряд возможностей», но королева полна решимости урегулировать ситуацию в течение «нескольких дней, а не недель». Встрече в понедельник предшествовали переговоры представителей дворца с британскими и канадскими официальными лицами, и ожидается, что на ней будут согласованы следующие шаги. Букингемский дворец, однако, подчеркнул, что «на реализацию любого решения потребуется время».

В проработке нуждается целый ряд вопросов: кто будет платить за охрану пары, какой оплачиваемой деятельностью они могут заниматься, и каковы будут налоговые последствия в результате их переезда в Канаду или США.

Министр внутренних дел Великобритании Прити Пател отказалась комментировать будущие меры безопасности в отношении герцога и герцогини Сассекских.

«Я не буду раскрывать подробную информацию о мерах безопасности в отношении них или других членов королевской семьи или любых лиц, находящихся под защитой. Это было бы совершенно неуместно, – заявила она Би-би-си. – В данный момент королевской семье нужно время и место, чтобы они разобрались с вопросами, с которыми столкнулись».

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