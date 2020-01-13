Отец сына Орбакайте женился на 18-летней модели из Чечни

13.01.2020, 14:12, Новости дня

Один из богатейших российских предпринимателей, бывший гражданский муж Кристины Орбакайте и отец ее сына Дени 51-летний Руслан Байсаров женился на 18-летней модели по имени Аламат из чеченского села Шали.

Свадьба состоялась 30 декабря, информирует StarHit.

Официально это третья супруга Байсарова, но он также состоял в отношениях с другими женщинами и является отцом шестерых детей: дочерей Камиллы и Дали и сыновей – внука Аллы Пугачевой Дени, а также Элмана, Амина и Амира.

После расставаний с женами и возлюбленными предприниматель настаивал, чтобы дети оставались с ним. Четверо детей – Дени, Элман, Камилла и Дали – росли в доме отца.

Байсаров получил широкую известность в результате гражданского брака с Кристиной Орбакайте. В сентябре 2009 года оказался в центре скандала после того, как бывшая гражданская супруга обвинила его в похищении их общего сына.

Дени Байсарову сейчас 21 год. Он рос в семье отца и учился в Кадетском училище в Чечне, а в настоящее время получает образование в Лондоне.



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