«Били шокером, а потом давали обнять жену»

Интервью с Дмитрием Пчелинцевым, которого хотят посадить на 18 лет. Приговор в январе.

Дмитрий Пчелинцев. Фото: Оксана Маркеева, адвокат

Он сидит уже третий год. И все это время просит расследовать пытки, под которыми дал показания. Кроме тех показаний, на него и его друзей у обвинения, в сущности, ничего нет. А сроки серьезные: 18 лет, 16, 10…

В тюрьме Дима приобрел астму, стал плохо видеть, зубов почти не осталось. У его товарища диагностировали туберкулез в стадии распада.

Остальные тоже уже, кажется, на пределе. Но ФСБ посчитала, что несуществующая «Сеть» — террористическое сообщество, запрещенное в РФ. Так решил закрытый суд. А Дима, по версии обвинения, ее лидер. И отношение соответствующее — чем жестче, тем лучше. Адвокаты уже давно с фактами в руках доказали, что пензенское дело сфабриковано, но никто не помнит, чтобы по делам, инициированным ФСБ, вынесли оправдательный приговор. Спецслужбы держат своих жертв крепко, не разжимая челюсти.

Это интервью — заочное, иначе и быть не могло. Я передал вопросы, Дима писал ответы, долго правил, переделывал. 13 января возобновляются слушания. Дальше — последнее слово и приговор, от которого мы не ждем ничего хорошего. Дай бог, чтоб мы ошибались.

— По версии обвинения, вы террористы. Готовили взрывы, переворот и прочие ужасные вещи. А что было на самом деле? Чего вы хотели, что это за круг — ребята, которые находятся сейчас на скамье подсудимых?

— Нас обвиняют в том, что мы «планировали спланировать» (именно так) что-то, а что — толком никому не понятно и не известно. В 2017-м по всей стране задерживали участников «Артподготовки», а они правые. Нас ведь сначала тоже заставляли сознаться в причастности к «05.11.2017», но когда им стало ясно, что антифашисты левые, а не правые, планы ФСБ поменялись: мы были и членами ИГИЛ (запрещена в РФ), и YPG (Курдские отряды самообороны), и ФБК. Совсем у них не клеилось первые дни. Везде у них были «анархические государства» и прочие непотребства. Никакой конкретики добавить в дело так и не удалось:

«В неустановленном месте в неустановленное время при неустановленных следствием обстоятельствах, совместно с неустановленными лицами, руководствуясь анархической идеологией, планировали спланировать».

Смешно и грустно.

Потом они придумали «час Ч», который якобы подразумевает свержение Путина. Хотя «час Ч», по-моему, это что-то вроде ситуации, когда из-за таяния арктических льдов в воду попал древний вирус, на который у человечества нет иммунитета. Или нам позвонят с Проксимы Центавра и скажут: «Тут такое дело, Солнце взорвалось, у вас четыре года, чтобы «полюбить» радиацию или свалить». Знаешь, я думаю, что «час Ч» — это не про землянки с консервами, а про солидарность в лучшем смысле этого слова. Рано или поздно человечество столкнется с ситуацией, когда станет ясно, что либо мы все пропадем поодиночке, либо движемся дальше вместе.

Нас обвиняют в подготовке к этому дню. Так вот, готовыми к нему будут только те, кто научился любить. У меня много мыслей на этот счет. Два года одиночки — было время подумать. Мы находимся на этапе разрушения связей между людьми.

Ни любить, ни дружить по-настоящему сейчас нельзя, потому что это порождает эмпатию, альтруизм, лишает государство монополии на твою защиту и поддержку.

Тот же Шепелев (оперативник ФСБ) не просыпается с мыслью: «А поеду-ка я в СИЗО пытать Пчелинцева, чтобы люди боялись дружить». Нет, он просыпается и думает: «У Токарева (следователь ФСБ) тачка без крыши, тоже такую хочу». И алгоритм достижения этой цели приводит его с динамо-машинкой в СИЗО к Пчелинцеву.

Подсудимые не были в одной тусовке. У каждого свой круг общения. Разве что Вася (Куксов) с Ильей (Шакурским) примерно из одного. Вместе мы ничем толком не занимались. Иногда хаотично пересекались на каких-то мероприятиях типа концертов, фримаркетов, на субботниках, спортивных турнирах, в походах, на кинопоказах. Боже, да млн всего! Общее только одно — все это низовая инициатива. И она бесит режим. Приди на антиавторитарное мероприятие и любой присутствующий на вопрос «Кто главный?» ответит: «Главных нет!». Кто организатор? Организаторы все. Это невозможно контролировать, этим невозможно управлять. Сюда даже невозможно внедрить агента, по крайней мере успешно.

СПРАВКА

В 2017-2018 годах по так называемому делу «Сети» в Пензе и Петербурге было задержано одиннадцать человек. Их обвиняют в подготовке террористических актов, приуроченных к президентским выборам и чемпионату мира по футболу, с целью дестабилизровать обстановку в стране.

Обвиняемые утверждают, что к ним применялись пытки, во время которых их заставляли заучивать показания о том, что они состоят в террористическом сообществе «Сеть». Пытки в отношении свидетеля по делу Ильи Капустина подтверждены экспертизой. В мае 2019 года «Медиазона» опубликовала рассказ о пытках Дмитрия Пчелинцева. Пчелинцев дал показания на заседании Приволжского окружного военного суда в Пензе Пчелинцев подробно рассказал о перенесенных им пытках.

Свидетель обвинения Егор Зорин, чья «явка с повинной» стала поводом для возбуждения дела, вынужден был признать в суде, что никаких террористических актов не готовилось.

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— Как думаешь, почему осенью 2017-го на роль террористов и заговорщиков выбрали именно вас?

— Там длинная история: Шакурского, как оказалось, прослушивали еще с 2016-го. Было, я думаю, так: послали к Илье агента Добровольского, он изо всех сил провоцировал его, пытаясь замарать. Но Илья не тот человек. И… что-то пошло не так. Илья записал на диктофон, как Добровольский уговаривает его что-нибудь взорвать: в ФСБ, видимо, решили действовать наверняка, ведь до президентских выборов оставалось уже меньше года, нужно было имитировать усердную работу и раскрыть что-нибудь грандиозное. А жертв выбрали из тех, кто прямо говорил о проблемах в своем поселке, городе, области, кто уже был на карандаше.

Нужны были те, кто хотя бы через одного-двух знаком между собой, чтобы фотки в VK, как у нас, со страйкбола, а еще лучше, чтобы было оформлено оружие. По сути, мы и привлекли к себе внимание страйкболом. С мая 2015-го рубились в страйкбол, снимали видео, чтобы потом смонтировать красивые, яркие картинки в клипы, выкладывали в контач…(в «ВКонтакте». — Ред.) А теперь это доказательства нашей вины, хотя половины из подсудимых там не было. Мы играли, играли по разным сценариям, например, «белые против красных», «люди против зомби», даже викингами наряжались. Было интересно и весело. Викингами сплавлялись через Сурское водохранилище на плоту, попали в шторм. Я говорю о неких «нас», но не имею в виду подсудимых. Таким составом мы встретились только в суде. На скамье подсудимых реально первые попавшиеся под руку люди находятся.

Дмитрий Пчелинцев. Фото из семейного архива

— Анархизм не является запрещенной идеологией. Антифашизм — тем более. Но из всего, что мы слышим в суде, впечатление именно такое: вы преступники, враги общества уже просто из-за своих взглядов.

— Ты же знаешь, что репрессиям подвергались не только анархисты. Сколько было сорвано концертов в минувшем году, сколько закрыто всевозможных социальных центров, свободных пространств, начиная от помещений Театр.doc, заканчивая уникальными образовательными учреждениями. Есть такой замечательный музыкальный проект «IC3PEAK». Их стали преследовать еще до песни про «пусть все горит», а ведь они не были остросоциальными в отличие от тех же «Порнофильмов» или Oxxxymironа. Просто люди собираются на концертах, социализируются, находят свою идентичность и задают себе вопросы в духе «Кто ты?» и «Для кого ты?». Власти это непонятно. Мало ли какие ответы они получат на эти вопросы. Нельзя рисковать. На свой первый концерт (где выступал) я пришел с мыслью, что надо успеть отыграть одним из первых, потому что скорее всего закончить нам не дадут. А это было еще в 2010 году!

Да, на суде нас обвиняют именно в анархизме. Прокурор и судьи буквально выдавливают из свидетелей, упоминал ли кто-то из нас об анархизме.

А когда допрашивали родителей Васи Куксова, прокурор ходатайствовал об оглашении показаний, где написано, что их сын читал Кропоткина. Это какой-то сюр!

Суду нет дела до того, как именно это назвать, им нужно только название, а не суть. Судили же в 1937 году за участие в какой-то там троцкистско-фашистской террористической организации. Им нет дела до того факта, что анархизм — это ежедневные практики о взаимопомощи, солидарности и низовой инициативе. В антиавторитарной среде искренне хочется расти: ты работаешь над собой, люди вокруг не самоутверждаются за твой счет, все создают общую комфортную среду за счет ответственного поведения, низовой инициативы, а принуждение исключено. Это мой выбор, я осознанно иду на это и живу так, чтобы людям вокруг было лучше. В обществе, где все рады отдавать, нет воров. Добро живет в людях, оно в нашей природе.

Антиавторитаризм — это не про захват власти (звучит так же глупо, как установление власти психоанализа или строительство веганской скотобойни). Это не просто несовместимо, но вообще из разных миров.

— Ты и твои друзья говорите о фактах жестоких пыток. Но мы почти ничего не знаем о людях, которые этим занимались, а ты с ними общался. Кто они? Садисты, послушные исполнители? Хоть какие-то проблески человеческого там есть? И кто, с твоей точки зрения, страшнее — эти люди или те, кто отдает им приказы? Кстати, разве бывает такой приказ — пытать?

— Мне не доводилось общаться с теми, кто санкционирует пытки, но сотрудник ССО говорил, что такие вещи согласовываются на самом верху. Он называл тех, кто сидит на Лубянке, богами, и это в целом логично.

Однажды Токарев в присутствии следователя Беляева спросил меня: «Думаешь, Шепелев (оперативник) не способен любить?» На что я ответил: «Я в этом уверен. И мне ясно, что ни вы, ни он (Беляев) на это неспособны». Уверен, что дискомфорта от моих пыток они испытывали немного. Хотя Токарев воспринимал это как служебную необходимость, ему было неловко угрожать мне, он делал это как-то… растерянно, что ли. Наверное, это связанно с тем, что он «кабинетный работник» и отождествляет себя с начальством, в то время как опера считают себя воинами.

Когда Шепелев и куратор ФСИН Сергей Васильевич приходили ко мне в СИЗО, угрожали, давили, обманывали… Я решил, что они конченые. Потом мое мнение изменилось. И когда Шепелев выступал на суде, для меня было уже ожидаемо, что на вопросы о пытках и прочем, когда нужно врать, он будет с опущенной головой бормотать «этого не было… этого не было…». Сложно понять, что у него в голове, но я уверен, они уже сто раз пожалели, что затеяли это дело.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

Источник: Новая газета

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