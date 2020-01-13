Димопулос снялась для фото с двумя детьми в ОАЭ

Бывшая участница украинской группы «ВИА Гра» Санта Димопулос обнародовала в Instagram фото с сыном Даниэлем и коляской, в которой, очевидно, находится ее дочь София.
«По идее, тут должны были быть мои секси-фото в купальнике, но нет. Зато тут много любви и тепла. Не идеальная мама с двумя нереальными детьми», – написала она.
Кадр был сделан в Дубае (ОАЭ).
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По идее, тут должны были быть мои секси фото в купальнике, но нет * Зато тут много любви и тепла * Не идеальная мама с двумя нереальными детьми *
Нынешний супруг Димопулос – совладелец сети спортивных клубов Игорь Кучеренко. От него она родила дочь 14 сентября 2019 года. Роды проходили в больнице «Принсес Грас» в Монако.
11-летний Даниэль – сын Димопулос от гражданского брака с шоуменом Андреем Джеджулой.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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