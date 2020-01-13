﻿Авто с четырьмя телами в водоеме. Полиция установила детали события

13.01.2020, 14:06, Новости дня

В Днепропетровской области в Пятихатском районе возле села Вишневое 12 января около 19.40 водитель автомобиля Toyota Land Cruiser » не справился с управлением на скользкой дороге, вследствие чего машина съехала в пруд. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области.

В результате происшествия погибла женщина, семейная пара и их 14-летняя дочь.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами).

12 января спасатели достали автомобиль с четырьмя погибшими из пруда.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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