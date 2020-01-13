Мужчина умер возле стен Кремля в Москве

13.01.2020, 14:05, Разное

Сотрудник Александровского сада скончался возле стен Кремля в Москве. Происшествие случилось накануне, 12 января.

По данным РЕН ТВ, мужчина почувствовал себя плохо во время сна на рабочем месте. Коллеги вызвали ему скорую. Прибывшие медики не успели спасти работника. Причиной смерти работника стала острая сердечная недостаточность.



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