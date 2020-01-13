Крейсер «Маршал Устинов» вошел в Средиземное море

13.01.2020, 14:05, Новости дня

Ракетный крейсер Северного флота «Маршал Устинов» прошел проливы Дарданеллы и Босфор и вошел в Средиземное море, сообщили в пресс-службе флота.

«В течение нескольких дней корабль продолжит действовать по плану дальнего похода и демонстрировать Андреевский флаг в регионе. В настоящее время крейсер находится в Эгейском море», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Там уточнили, что через несколько дней экипаж крейсера совершит деловой заход в один из иностранных портов, не уточнив название порта или государство визита.

Напомним, 9 января президент Владимир Путин с борта ракетного крейсера Северного флота «Маршал Устинов» наблюдал за ходом совместных учений Северного и Черноморского флотов в Черном море, в том числе за запуском гиперзвуковой ракеты «Кинжал».



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