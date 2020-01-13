Ольга Бузова назвала «мужем» нового возлюбленного Давида Манукяна

«Поющая ведущая» Ольга Бузова не так давно рассекретила поклонникам своего нового возлюбленного — блогера Давида Манукяна. Сейчас пара вместе отдыхает в тёплых странах, а в одном из видео певица называет своего избранника «мужем», из чего некоторые поклонники предположили, что «свадьба не за горами».

После развода с футболистом Дмитрием Тарасовым в 2016 году Ольга Бузова пыталась найти «вторую половинку» и даже участвовала в романтических шоу. Ни в одном из проектов любовь ведущая так и не нашла, но, как оказалось, сейчас у неё появился возлюбленный и их отношения достаточно серьёзны. Давид Манукян снимался в клипе певицы, а после его выхода некоторые поклонники Бузовой начали подозревать между знаменитостями роман, но тогда оба его отрицали. После совместной поездки в Куршевель пара всё же пояснила об отношениях.

Недавно Ольга Бузова и Давид Манукян улетели вместе на отдых и регулярно делятся в соцсети кадрами интересного времяпровождения. Так, в одном из видео певица с возлюбленным купаются в бассейне. Манукян держит Бузову на руках, с юмором объясняя, что он не «подкаблучник», а его избранница с улыбкой констатирует: «Муж и жена – одна сатана».

Некоторые фолловеры приняли эту фразу как намёк на возможную свадьбу, поэтому желают паре долгой и счастливой семейной жизни, отмечая, что оба достойны любви и очень «гармонично» смотрятся вместе.

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