Новые снимки Аллы Пугачевой в кругу семьи вызвали восторг поклонников

13.01.2020, 14:04, Разное

Новые снимки Аллы Пугачевой в кругу семьи вызвали восторг поклонников. Супруг знаменитой певицы Максим Галкин свой рассказ о походе в кино вместе с детьми Гарри и Лизой сопроводил фото «на выходе».
Снимок впечатляет естественностью улыбок: все рады предстоящему событию и совместному общению. Маленькая ручка дочери лежит на маминой руке, как бы приглашая продолжить движение. Они остановили время на мгновение в предвкушении приятного путешествия и поделились своей радостью со всеми. Поклонники отметили великолепный аутфит Примадонны, а некоторые даже подчеркнули, что звезда выглядит моложе Максима Галкина. Джинсы и нарядная куртка подчеркивают стройную фигуру Пугачевой, высоко поднятые волосы дополняют удачный образ.

Фолловерам не пришлось «напрягаться» в поисках традиционных комплиментов, «как всегда шикарна», отметили они. «Алла Борисовна совсем не стареет», — утверждают восхищенные почитатели её таланта.



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