Euronews — 14 тысяч человек эвакуировали в Дортмунде из-за бомб времён Второй мировой

13.01.2020, 14:04, Новости дня

В центре Дортмунда были обнаружены две неразорвавшихся 250-килограммовых бомбы времён Второй мировой войны, для обезвреживания которых пришлось эвакуировать более 14 тыс. жителей. Всего в конце войны на Германию было сброшено более 2 миллионов снарядов, из которых около 20% до сих пор не взорвались, передаёт Euronews.

Более 14 тысяч человек эвакуированы в Дортмунде на западе Германии: во время строительных работ в центре города были обнаружены два неразорвавшихся снаряда времён Второй мировой войны. Для проведения операции по их обезвреживанию власти предписали покинуть свои дома тем, кто проживает в радиусе 500 метров от опасной находки. Закрыты железнодорожный вокзал, Национальный музей футбола, две клиники и два дома престарелых.

Ежегодно в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия, где и расположен Дортмунд, обезвреживают около 2 тысяч бомб. Всего в конце войны на нацистскую Германию было сброшено более 2 миллионов снарядов, примерно 20 процентов из них так и не разорвались. В 2017 году из-за операции по обезвреживанию взрывного устройства во Франкфурте-на-Майне были эвакуированы 60 тысяч человек.

В Дортмунде сапёрам понадобилось несколько часов для разминирования снарядов. Ими оказались 250-килограммовые британская и американская бомбы.

Дата выхода в эфир 12 января 2020 года.

 



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