Мнение: Придет Япония и всех спасет. О настроениях в кулацкой ссылке.

Еще один чудесный внутренний документ ОГПУ с "Исторических материалов".

Специальная сводка ОГПУ о настроениях ссыльных кулаков, которая легла на стол высшему руководству страны.

В 1932 году ссыльные кулаки очень надеялись на нападение Японской Империи.

Спецсводка СПО ОГПУ о политнастроениях кулацкой ссылки. 29 февраля 1932 г.

29 февраля 1932 г.

№51596

Совершенно секретно

По данным ПП ОГПУ по Ленобласти,

СКК, ЗСК, ДВК, Средней Азии и Урала.

Центром внимания всей массы расселенного кулачества продолжают быть события на Дальнем Востоке. Рассматривая дальневосточные события как признак неизбежной войны, «несущей гибель соввласти», к.-р. актив ссылки ведет усиленную пораженческую агитацию и распространяет всевозможные провокационные слухи, в ряде случаев используя в извращенном виде газетные сообщения. «Япония захватила всю Маньчжурию и скоро доберется до СССР, тогда нас обязательно освободят» (ЗСК). «Везде идет нажим, чувствуется, что соввласть жмет всех перед войной, ничего, японец выручит нас, весной обязательно будет война, но жаль, что все события пройдут без нас, но придется потешить самих себя» (ДВК). «Японец уже разбил китайский большевизм и находится у границы СовСоюза. Поэтому Япония нас освободит» (ДВК). «Скоро конец соввласти, Япония готовит войну против СССР, а за ней пойдут все иностранные державы. Нужно готовить веревки, чтобы вешать коммунистов» (ЛВО). «Япония начинает щекотать СовСоюз, поэтому все войска направляются на Дальний Восток. СССР сам себе ищет гибель, начал помогать китайской красной армии, за что Япония ему надает» (ЗСК).

В Кербинском районе (ДВК) распространились слухи о высадке японского десанта, в связи с чем многие спецпереселенцы даже стали готовиться к встрече японцев.

По ряду районов распространение провокационных слухов о начавшейся уже якобы войне межу СССР и Японией отмечено со стороны приезжающих к с[пец]п[ереселенцам] родственников, а также при посредстве нелегально привозимых и передаваемых писем.

В Ленобласти наибольшая активность к.-р. элемента отмечается среди высланного финского кулачества. Особую активность проявляют лютеранские проповедники, стремящиеся объединить кулаков-финнов, распространяя среди них слухи о том, что Финляндия намеревается освободить финских кулаков из ссылки. «Советской власти осталось недолго существовать. Нам помогут наши же братья — финны. Договор между Финляндией и СССР ничего большевикам не даст, когда Финляндии нужно будет сделать нападение, она его расторгнет» (Апатиты).

В связи с японо-китайским конфликтом среди с[пец]п[ереселенцев], расселенных на территории СКК, ЗСК и других областей, отмечается усиление бандитско-повстанческих тенденций. «В Черном Яре находится банда, надо с ней связаться и пригласить ее сюда». «Япония разбила Китай, досталось и нашим войскам. Скоро иностранцы будут высаживать десант в Черном море, надо и нам организоваться» (СКК).

Спецпоселок Озерное (ЗСК): «Долго ли будем мучиться, надо брать топоры, вилы, лопаты и идти громить и уничтожать соввласть». Спецпоселок Широково (ЗСК): «Надо стукнуть по затылку уполномоченных и вахтеров, забрать оружие и бежать в банду, а банду я уже разыскал».

Аналогичные факты проявления повстанческих тенденций отмечены и в ряде других районов, причем в целях успешности агитации к.-р. актив распространяет провокационные слухи о наличии больших банд в крае.

Галкинская комендатура (ЗСК). Среди с[пец]п[ереселенцев] пос. Верхняя Галка отмечены следующие разговоры: «Скоро опять дождемся, как в 1931 г. восстания, потому что опять есть большая банда на р. Чузик Каргасокского района».

Парбигская комендатура (ЗСК), спецпоселок Старица. Среди с[пец]- п[ереселенцев] отмечены следующие разговоры: «Ладно, пусть нас ловят, они отживают последние дни, а когда придет та банда, которая находится в тайге, и поможет нам, мы тогда с ними со всеми расправимся». Аналогичные факты отмечены и в ряде других районов.

В переписке с родными, оставшимися в местах прежнего жительства, кулаки проводят антиколхозную агитацию, умышленно расхваливая жизнь в ссылке: «Работаем 8 часов. 4 дня заняты, а пятый день отдыхаем. Кормят хорошо, так что у нас лучше. Взял талоны, пошел в столовую и все готово. Дома у нас хорошие, горит электричество, денег не платим и налога не платим, а вы погибнете в колхозах» (спецпереселенец разработок Синявино, Ленобласть). «Приезжай к нам на разработку. Сюда едут каждый день эшелоны с вольными людьми. Оденешься во все новенькое, чего у вас в колхозе ни за что не достанешь» (с[пец]переселенец] Нивастроя). «Из Украины к нам едут все колхозники и говорят, что в колхозе не прокормишься, а здешнюю жизнь хвалят» (с[пец]п[ереселенец] апатитовых разработок).

От агитации и распространения провокационных слухов к.-р. актив ссылки переходит к организованной деятельности, создавая различные к.-р. группировки, и пытается организовать массу ссыльных на открытую борьбу с соввластью.

За последнее время, особенно в связи с развертыванием событий на Д[альнем] Востоке, среди с[пец]п[ереселенцев] по ряду областей выявлен ряд к.-р. группировок, преимущественно повстанческого характера.

В ЗСК в декабре 1931 г. организовалась к.-р. группа из 12 человек с[пец]п[ереселенцев], ставящая своей задачей организацию вооруженного восстания и освобождения ссыльного кулачества из ссылки.

В ДВК группировка спецпереселенцев «Ленинградцы» ведет усиленную к.-р. агитацию пораженческого характера в связи с японо-китайскими событиями. Фигуранты одной группировки на своих совещаниях обсуждали вопросы о неизбежности войны Японии с СССР, в связи с чем ставили своей задачей установление связей с представителями японского командования. Группировка «Ивановцы» в составе 7 человек в связи с японо-китайскими событиями вела индивидуальную обработку спецпереселенцев.

По Ленобласти. Группа, состоящая из лютеранских проповедников, проявляет усиленную активность по сплочению финского кулачества, заявляя открыто о необходимости организации помощи интервенции. Группировка «Украинцы» в связи с японо-китайскими событиями ведет агитацию в массе спецпереселенцев пораженческого характера.

По СКК. В спецпоселке Н. Шара в декабре 1931 г. выявлена к.-р. группировка баев в составе 8 человек, деятельность которых сводилась к распространению провокационных слухов, призывам бросать работу, не подчиняться установленному распорядку и т.д. Кроме того, фигуранты группировки подбили толпу женщин идти с требованиями к коменданту об отправке их на родину и т.д.

Особого внимания заслуживают имеющиеся к.-р. группировки ссыльного кулачества, поддерживающие связь и проводящие свою деятельность в контакте с к.-р. элементами из местного населения и по месту прежнего жительства.

К.-р. группировка «Врангелевцы» в Надеждинском районе (Урал), состоящая преимущественно из бывших активных белогвардейцев, высланных с Северного Кавказа, наряду с повстанческой деятельностью в ссылке имеет связь с прежними местами жительства, с заграницей и ведет агитацию за оказание помощи иностранным войскам, якобы идущим войной на СССР. В двух спецпоселках Гаринского и Надеждинского районов (Урал) вскрыта к.-р. группировка, которая имеет письменную связь с местами прежнего жительства, куда посылает в письмах (УССР) стихотворения с призывом об оказании помощи спецпереселенцам, распространяет среди ссыльных и местного населения всевозможные провокационные слухи и т.д.

Наряду с попытками организованной к.-р. деятельности со стороны с[пец]п[ереселенцев] и, особенно, к.-р. актива ссылки, по-прежнему наблюдается значительное бегство из мест ссылки, причем в ряде случаев отмечены попытки групповых побегов. Бегство совершается в большинстве случаев при помощи различных лиц и групп, изготовляющих и снабжающих спецпереселенцев фиктивными документами. По ряду областей вскрыты и ликвидированы целые группы и организации, занимающиеся подделкой фиктивных документов (в Севкрае, ЗСК, ВСК, Московской о[бл.] и др.). В СКК на протяжении года ликвидировано до 17 группировок, в Севкрае — 2 организации и разрабатываются до 5 группировок, занимающихся фабрикацией документов. Бежавшее кулачество при этих условиях имеет возможность оседать в станицах, пролезать в колхозы, совхозы и на предприятия, где, быстро осваиваясь, начинает вести разложенческую работу и, в отдельных случаях, занимается вредительством. Так, в Приморско-Ахтарском районе СКК в стц. Брыньковскую в течение одного месяца (ноябрь) прибыло свыше 50 беглых кулаков, которые направлялись на работу в колхозы, где во время молотьбы вместе с хлебом бросали в машину камни и железные части. Аналогичные факты отмечены в Апшеронском, Павловском и других районах СКК и по другим областям.

Начальник СПО ОГПУ Молчанов

Начальник 2-го отделения СПО ОГПУ

Люшков

Рассылается:

1) Менжинскому; 2) Акулову; 3) Ягоде; 4) Балицкому; 5) Поскребышеву (для т. Сталина); 6) Молотову; 7) Кагановичу; 8) Постышеву; 9) Рудзутаку; 10-25) ОГПУ; 26-47) Всем ПП ОГПУ; 48) в деле; 49-50) в отделении.

Ф. 2. Оп. 10. Д. 513. Л. 148-151. Копия.

http://istmat.info/node/62225 — цинк

С Японией в 1932 не сложилось. Особо упорные дожидались вторжения нацистов аж до 1941-го года.

Тоже, "невинные жертвы сталинских репрессий". А ведь они просто хотели дождаться иностранных войск. Проклятый Сталин помешал.

PS. На заглавной картинке, японская карта мира на 1932-й год.



Ужасный Сталин в Сталиграде с самым большим заводом на карте.В Белоруссии еврей в наушниках пьет чай из самовара.



В Германии Гитлер "сражается" с Гинденбургом. Не долго осталось.



Дальний Восток.



Северная Америка. Пророчески выделена роль авианосцев.



Австралия и Южная Америка.



Африка.

Карта вот отсюда https://vk.com/@mpre_view1-yaponskaya-karta-mira-1932-goda

Источник: Colonel Cassad

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