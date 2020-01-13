Иран собрался признать Пентагон террористической организацией

13.01.2020, 13:58, Новости дня

Президент Ирана Хасан Роухани одобрил законопроект иранского Меджлиса (парламента) о признании Пентагона террористической организацией.

Проект закона – это поправка в документу, принятому еще в апреле 2019 года, по которому Центральное командование (СЕНТКОМ) ВС США было признано запрещенной организацией. Теперь в число террористов включены все члены Пентагона и связанные с ним учреждения и организации, передает ТАСС.

В начале января Пентагон ракетным ударом убил генерала Касема Сулеймани, после чего иранский Корпус стражей исламской революции нанес ракетные удары по авиабазе США Айн аль-Асад в Ираке и военному объекту США в Иракском Курдистане.

В понедельник сообщалось, что действия президента США не одобрили большинство американцев.



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