Иран собрался признать Пентагон террористической организацией

Президент Ирана Хасан Роухани одобрил законопроект иранского Меджлиса (парламента) о признании Пентагона террористической организацией.
Проект закона – это поправка в документу, принятому еще в апреле 2019 года, по которому Центральное командование (СЕНТКОМ) ВС США было признано запрещенной организацией. Теперь в число террористов включены все члены Пентагона и связанные с ним учреждения и организации, передает ТАСС.
В начале января Пентагон ракетным ударом убил генерала Касема Сулеймани, после чего иранский Корпус стражей исламской революции нанес ракетные удары по авиабазе США Айн аль-Асад в Ираке и военному объекту США в Иракском Курдистане.
В понедельник сообщалось, что действия президента США не одобрили большинство американцев.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: «Заявление Ландсбергиса демонстрирует полное незнание истории. Повестка, которую он раскручивает, совершенно не востребована сегодня в обществе», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Франц Клинцевич. Так он прокомментировал обвинения в адрес РФ со стороны литовского политика Витаутаса Ландсбергиса в аннексии Калининградской области. «Бывшему народному депутату СССР Ландсбергису, который сломал не одну человеческую судьбу, конечно, сейчас хочется как-то […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Глава МИД ФРГ заявил о праве ЕС определять энергетическую политику без участия США / 12 декабря
- Лавров рассказал о реакции Меркель и Макрона на попытку Киева «вскрыть» Минские соглашения / 22 декабря
- Политика: Куда смотрят элиты Центральной Азии / 2 декабря
- Трамп поругался с ВМС США из-за военного преступника / 24 ноября
- Автоматическая защита отключила энергоблок на Южно-Украинской АЭС / 4 января
- Украина стремится не на словах, а не деле приблизиться к стандартам НАТО в армии – Зеленский / 5 декабря
- В МИД РФ назвали симуляцией жалобы обвиняемого в шпионаже Уилана на здоровье / 3 декабря
- В волосах нашли биомаркер шизофрении / 24 ноября