Парламент Абхазии принял отставку Хаджимбы, и.о. президента назначен премьер-министр

13.01.2020, 13:57, Новости дня

Парламент Абхазии на внеочередном заседании принял отставку президента республики Рауля Хаджимбы, сообщает «Коммерсантъ». Решение поддеоржали 32 из 34 присутствовавших депутатов.

Парламент назначил исполняющим обязанности президента премьер-министра Валерия Бганбу.

Ранее Хаджимба в заявлении о своей отставке подчеркнул, что слагает с себя полномочия «во имя мира и сохранения стабильности в стране».

Накануне несколько сотен протестующих в Сухуми взяли штурмом здание администрации президента и парламента республики. Они требовали пересмотреть результаты президентских выборов, на которых Рауль Хаджимба опередил одного из лидеров оппозиции Алхаса Квицинию всего на 1%.

Верховный суд отменил результаты второго тура выборов. Новые выборы, по решению ЦИК, пройдут 22 марта.



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