«Производителю нужно бороться не только с реальными проблемами SSJ-100, но и с негативным имиджем лайнера». Авиаэксперт о претензиях «ИрАэро» к «Сухому»

Иркутская авиакомпания «ИрАэро» направила в адрес «Гражданских самолетов Сухого» претензию с требованием возместить убытки в размере 1,9 млрд рублей, которые возникли из-за эксплуатации Sukhoi Superjet 100. По информации источника «Интерфакса», претензия связана с неудовлетворительным техническим состоянием лайнеров. В парке авиакомпании находится девять SSJ-100, однако исправными можно считать только пять. В сумму включены расходы по содержанию и ремонту самолетов, а также убытки, связанные с отменой рейсов, и упущенная выгода за период с начала эксплуатации самолета в 2016 году. В конце прошлого года иск к «ИрАэро» на сумму 941 млн рублей подали «Гражданские самолеты Сухого». Суть требований производителя тогда не раскрывалась.

Глава аналитической службы агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев рассказал The Insider, с какими проблемами сталкиваются эксплуатанты SSJ-100, и сможет ли производитель самолетов их решить.

Насколько мне известно, в «ИрАэро» не исключают, что подадут соответствующий иск к «Сухому» в суд, если ситуацию не удастся урегулировать в досудебном порядке. И это абсолютно логично, потому что у перевозчика есть желание защитить свою позицию в свете иска, который к нему подал авиапроизводитель, и показать, что неисполнение обязательств связано с тем, что сам производитель не предпринял должных мер, чтобы обеспечить бесперебойную эксплуатацию своих самолетов.

Но эту ситуацию важно рассматривать с учетом того, что условия договора между производителем и авиаперевозчиком не известны, неясно, содержатся ли в них какие-то компенсации за простой воздушных судов. Как мы знаем, эти параметры были прописаны в договоре, который заключили «Гражданские самолеты Сухого» и «Аэрофлот» на первые поставки лайнеров. Тот договор предусматривал компенсацию в денежной форме в случае, если простой воздушных судов происходит по техническим причинам. Насколько мне известно, аналогичные соглашения с другими авиакомпаниями производитель не подписывал.

По количеству отказов техники Sukhoi Superjet 100 находится в целом на уровне новых самолетов иностранного производства. Но по времени реакции — времени восстановления летной годности — ситуация у российской компании несколько хуже: время ожидания поставки запчастей и время проведения ремонтных работ оказывается больше, и это действительно создает для эксплуатантов проблемы. То обстоятельство, что производитель и поставщики ключевых систем в последнее время значительно нарастили емкости складов и количество размещенных на них позиций, несколько исправило эту ситуацию. Но есть и еще одна проблема: например, у «Аэрофлота» наблюдается нехватка ангарных мощностей, то есть приходится ждать, пока освободится ангар, чтобы провести ремонтные работы, которые требуют закрытого помещения. Это обстоятельство довольно существенно удлиняет время обслуживания лайнеров.

Если говорить в целом о ситуации с поддержанием летной годности Sukhoi Superjet 100, то мероприятия, направленные на улучшение параметров налета воздушных судов и удовлетворенности потребителей, производитель уже проводит, и очевидные достижения здесь уже есть. Но вопрос заключается еще и в том, что за минувшие годы у лайнера сформировался негативный имидж, и сейчас компании нужно бороться не только с реальными проблемами, но и с тем негативным отношением, которое сложилось на рынке к этому летательному аппарату.

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