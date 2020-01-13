Десятки матерей вышли на протесты в Нур-Султане из-за обещанных пособий в 21 тысячу тенге

Несколько десятков казахстанских матерей утром 13 января устроили акцию протеста в Нур-Султане, требуя выплатить им обещанное пособие в 21 тысячи тенге (около $55) на каждого ребенка вне зависимости от количества детей, сообщает казахская служба Радио Свобода.

Сначала матери пришли в Министерство труда и социальной защиты населения, а затем направились к резиденции президента Казахстана, чтобы потребовать встречи с президентом Касым-Жомартом Токаевым. На подходе к зданию Администрации президента путь женщинам перегородило спецподразделение полиции, которое не пустило женщин к чиновникам.

О задержанных СМИ пока ничего не сообщают.

В Казахстане с февраля прошлого года продолжаются протесты многодетных семей, в которых в основном участвуют женщины. Сотни женщин много раз пикетировали административные здания и добивались встреч с чиновниками. Они требовали повысить им государственные пособия на детей и дать социальные квартиры, а также требовали ввести льготы для многодетных семей. ​

Но большинству матерей от чиновников так ничего добиться не удалось: чиновники лишь принимали у них заявления на социальную помощь, но реальных денег не выдавали. Меры соцподдержки, которые власти Казахстана рекламировали (повышение адресной социальной помощи, частичное списание беззалоговых потребительских кредитов, строительство арендного жилья для нуждающихся), как утверждают матери, до реальных адресатов также не доходили.

Нынешние протесты связаны с тем, что матери считают новым обманом чиновников. Осенью прошлого года на фоне массовых протестов власти Казахстана сначала увеличили выплаты для нуждающихся семей — до той самой суммы в 21 тысячу тенге на каждого члена семьи. Эта сумма была обещана всем семьям, где доход не дотягивал до 70% прожиточного минимума.

Но после этого, в конце года в Казахстане были приняты совсем другие поправки к законодательству о социальном обеспечении. Теперь закон требует от малообеспеченных семей раз в квартал подтверждать право на получение адресной социальной помощи, а всех трудоспособных членов таких семей обязывает участвовать в «мерах занятости», по сути в малооплачиваемых работах. Также, согласно новому закону, семьи, в которых четверо и более детей, будут получать не по 21 тысячу тенге, а в среднем лишь по 11 тысяч тенге на ребенка. При этом максимальная величина совокупного пособия на семью составит лишь 74 тысячи тенге (около $200), вне зависимости от количества детей.

Эти поправки были приняты после того, как президент Казахстана Касым-Жомарта Токаев в сентябре заявил, что социальная помощь малообеспеченным семьям «должна стимулировать к труду, а не к праздному образу жизни». Вице-премьер Казахстана Бердибек Сапарбаев в начале года также поддержал это мнение и заявил, что платить на каждого ребенка в Казахстане по 20 тысяч тенге «неправильно».

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