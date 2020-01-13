ТНМК дадут представление «Теплый акустический вертеп» в Киеве

14 января украинская группа ТНМК сыграет специальную программу «Теплый акустический вертеп» в Киеве. Об этом изданию «ГОРДОН» сообщила пресс-служба Caribbean Club Concert-Hall, в котором состоится мероприятие.

Музыканты станут персонажами классического украинского вертепа, а между песнями будут играть фрагменты мини-спектакля, в котором подадут рождественские традиции в современном контексте.

«У нас есть несколько рождественских песен, есть акустическая программа, которую мы обычно играем в театрах. В этот раз мы решили все это соединить, добавить, перемешать и показать то, чего раньше не делали», – прокомментировал премьеру фронтмен ТНМК, автор идеи программы, Олег «Фагот» Михайлюта.

Автор либретто, музыкант Александр «Фоззи» Сидоренко написал стихи для каждого персонажа.

«Я пытался перенести классические вертепные роли на нас и сохранить ощущение праздника, немного добавив свежего перца», – отметил он.

Напомним, что недавно вышла видеоработа, в которой можно увидеть кусочки праздничных интермедий и песен, из которых и состоит теплый акустический вертеп от ТНМК, который группа сыграет уже 14 января в Caribbean Club Concert-Hall.

ВИДЕОВидео:

tnmkmusic / YouTube

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Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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