В Николаевской области от бешенства умер мужчина. Его укусила собака

В Николаевской области 12 января от бешенства умер мужчина, сообщила пресс-служба Управления здравоохранения Николаевской областной государственной администрации.

«Пациент, госпитализированный 11 января этого года с диагнозом «Бешенство. Манифестная форма» в тяжелой форме течения, умер вечером 12 января. В соответствии с приказом Управления здравоохранения облгосадминистрации комиссией в составе профильных специалистов и экспертов 11 января проверено предоставления профильной медицинской помощи в районе во время обращения. Также проверено качество оказания антирабической помощи населению района», – сказано в сообщении.

В первой половине недели планируют провести видео-совещание с руководителями учреждений здравоохранения Николаевской области по данному вопросу.

Пресс-служба Центра общественного здоровья 11 января сообщила в Facebook, что 31-летнего мужчину укусила беспризорная собака в августе 2019 года.

Зареєстровано випадок сказу у людини на Миколаївщині11 січня 2020 року хворого госпіталізовано з діагнозом «сказ…. Posted by Центр громадського здоров’я України on Laupäev, 11. jaanuar 2020

В апреле 2019 года Минздрав Украины призывал вакцинироваться от бешенства граждан, деятельность которых связана с опасностью заразиться.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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