«Ювентус» победил «Рому», «Фиорентина» обыграла СПАЛ. Результаты 19-го тура чемпионата Италии

12 января состоялось шесть поединков чемпионата Италии по футболу, сообщает официальный сайт итальянской Серии А.

«Удинезе» – «Сассуоло» – 3:0

Голы: Окака, 14, Сема, 68, Де Пауль, 90+1

«Сампдория» – «Брешия» – 5:1

Голы: Линетти, 34, Янкто, 45+3, Квальярелла, 69 (пенальти), 90+2, Капрари, 77 – Чансельор, 12

«Торино» – «Болонья» – 1:0

Гол: Беренгер, 11

«Фиорентина» – СПАЛ – 1:0

Гол: Песселья, 82

«Верона» – «Дженоа» – 2:1

Голы: Верре, 55 (пенальти), Дзакканьи, 65 – Санабрия, 41

«Рома» – «Ювентус» – 1:2

Голы: Перотти, 68 (пенальти) – Демираль, 3, Пьянич, 10

Еще три матча 19-го тура Серии А были сыграны 11 января, результаты можно посмотреть тут. Заключительный поединок тура пройдет 13 января.

Турнирная таблица чемпионата Италии:

Скриншот: legaseriea.it

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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