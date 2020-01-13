Toyota и Subaru выпустят преемника спортивных автомобилей GT86 и BRZ

Компании Toyota и Subaru активизировали разработку преемника спортивных автомобилей GT86 и BRZ.

Производство моделей GT86 и BRZ было запущено в 2012 году. Будущее данных транспортных средство в определенный момент оказалось под большим вопросом, поскольку автомобили не продемонстрировали приемлемые показатели продаж, но производители набрались смелости и приняли решение о разработке преемника этих машин.

Босс Toyota Акио Тойода является главным сторонником использования высокопроизводительных автомобилей для улучшения имиджа бренда. Разработкой подобных машин занимается подразделение Gazoo Racing, которое также специализируется на реализации различных программ Toyota по автоспорту.

Спортивный автомобиль следующего поколения будет иметь некоторые существенные изменения по сравнению с представленной в настоящее время моделью. Хотя оригинал был построен на платформе Subaru, нынешняя архитектура фирмы не подходит для заднеприводных автомобилей, поэтому новая машина будет построена на платформе Toyota TNGA.

Ожидается, что Subaru займется разработкой трансмиссии. По предварительной информации, используемый в настоящее время 2-литровый атмосферный агрегат будет заменен на 2,4-литровый мотор с турбонаддувом, которым оснащаются модели Ascent, Legacy и Outback, уровень мощности данного двигателя составляет 255 лошадиных сил.

Оба производителя могут пожелать сохранить управляемость и характер безнаддувного агрегата, но это нужно согласовать с тем, чего требуют покупатели.

Toyota и Subaru также захотят улучшить эстетическую привлекательность нового автомобиля, как внутри, так и снаружи. Старые GT86 и BRZ были подвергнуты негативной критике из-за не очень удачного дизайна.

Станет ли новинка четырехместным автомобилем, чтобы противостоять более практичным конкурентам, пока что сказать нельзя.

BRZ и GT86 второго поколения являются своего рода символом расширения производственных связей между Subaru и Toyota. Наряду со спортивным автомобилем обе фирмы объединяются ещё для разработки новой платформы EV и электрического внедорожника.

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