Минск предложил повысить тариф на транзит нефти с учетом потерь 2019 года

Белоруссия предлагает повысить тариф на транзит нефти на инфляцию и недополученный объем выручки из-за уменьшения объемов транспортировки в 2019 году, сообщил по итогам переговоров в Москве представитель министерства антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии.
«В августе мы договорились, что посмотрим фактические объемы транспортировки за 2019 год и суммы выручки, недополученной ОАО «Гомельтранснефть Дружба» в прошлом году в связи с уменьшением объемов транспортировки, и учтем это на 2020 год. Поэтому было предложено повысить тариф на инфляционную составляющую (как это предусмотрено методикой), а также на недополученный объем выручки, чтобы компенсировать его в текущем году», – передает его слова ТАСС.
Отметим, что на прошлой неделе белорусский лидер Александр Лукашенко подписал указ о введении экологического налога на транзит нефти. Экономист Дмитрий Болкунец в комментарии для газеты ВЗГЛЯД заявил, что Москва на этот шантаж Минска не поддастся, а белорусскую экономику ждет крах.
Однако позже источник заявил, что налог на транзит нефти через Белоруссию не имеет отношения к России, платить его будет «Гомельтранснефть Дружба».
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