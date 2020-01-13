Стало известно о состоянии найденной под окном квартиры внука Михалкова модели

Модель Ксения Пунтус, которую нашли под окном квартиры внука режиссера Никиты Михалкова Андрея Бакова, все еще находится в реанимации, сообщили в контакт-центре Боткинской больницы.
«На данный момент она расположена у нас и находится в реанимации», – уточнили в учреждении, передает РИА «Новости».
По этим данным, навещать Пунтус разрешили только по одному человеку в день. «К ней допускают одного посетителя в день, только из числа родственников», – добавили в больнице.
Напомним, Пунтус нашли под окном дома в центре Москвы после того, как пришла в гости к внуку режиссера Никиты Михалкова Андрею Бакову. Девушку обнаружил дворник. Сам Баков, как сообщалось, узнал о произошедшем только на утро.
Инцидент прокомментировал ортопед-травматолог Константин Терновой.
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