Мнение: Непрогрессивная Россия, гуманная пенсионная реформа и когнитивные способности пожилых

1. Казалось бы, самое время сравнивать «было» и «стало», наглядно показывая, как сильно изменилась к лучшему Россия за 20 лет правления Владимира Путина. Тем не менее многие западные СМИ, которым со стороны изменения должны быть особенно хорошо заметны, вместо этого продолжают осуждать нас за якобы царящие у нас авторитаризм, несвободу и притеснения меньшинств. Почему иностранные журналисты упорно продолжают крутить одну и ту же шарманку, объясняет Виктор Мараховский:

https://ria.ru/20200106/1563130931.html

По случаю магического числа «2020» зарубежная аналитика тоже подводит «итоги двадцатилетия в России». Особых различий в оценке, естественно, нет. Общее мнение: это было Украденное Двадцатилетие. Россия потеряла всё, что могла, упустила все возможности и живет вне прогресса. А виновата её власть.

Польский еженедельник «Политика» сообщил (в исполнении эксперта — российской эмигрантки-филологини): «Путин украл будущее России». Потому что в стране, согласно опросам Левады, 40 процентов населения бедствуют. Половина молодёжи хочет уехать, потому что не видит будущего, не хочет быть пугалом для Европы и желает жить в справедливой стране.

Латвийский Delfi вынул из Эстонии другого эксперта — бывшего музыкального российского журналиста, сообщающего: «Двадцать лет как бред». Потому что при Ельцине была свобода СМИ, а при Путине ее придушили.

Латвийская же Meduza сообщает: сколько раз ни менялась тактика, изменить по-настоящему глубинную российскую суть так и не удалось. Да и русский интернет, хоть и один из самых продвинутых в мире, — всё же остается одним из самых несвободных. <…>

… если полопать все воздушные шарики, то в сухом остатке плач о России сводится к следующему посылу: Россия безнадежно отстаёт от передового мира, потому что не легитимизирует у себя «силу меньшинств». То есть в России никак не могут прийти к власти и деньгам силы, основанные на отстаивании интересов каких-нибудь специальных групп, противостоящих большинству. Всем, кто хочет власти и денег, приходится вариться в общих статичных центристско-патриотичных рамках. Без всякого креатива. Какая-нибудь условная «партия совестливых миллиардеров», предлагающая обменять Крым на снятие санкций, — затея настолько дохлая, что её даже никто не пытается реализовать.

В отсталой России вообще невозможно прийти к успеху, если у тебя в программе стоит что-нибудь революционное. Например, отменить всю приватизацию и раздать Гражданам СССР То, Что У Них Украли, с процентами. Или наоборот: либертариански раздеть государство и Раздать Госимущество Частным Собственникам. Также не имеют перспектив национально-освободительные движения, приписывающие себя к малым народам, пострадавшие от новгородской оккупации четырнадцатого века и желающие компенсаций. Страдают и сексуально-политические меньшинства, куда без них.

И всё это — в то время, когда «весь мир текучий, быстрый и гибридный». Когда передовые страны успели уже внедрить мультикультурализм, ужаснуться результатам, отменить его; принять миллионы мигрантов, ужаснуться результатам и начать закрывать для них пути; раздолбать несколько Авторитарных Режимов, ужаснуться результатам и начать пытаться что-то исправить; внедрить соцсети в качестве «пятой власти», ужаснуться результатам и начать бешеными темпами вводить «цензуру свободы».

2. Коллега genby в недавнем посте сравнивает различные пенсионные реформы и указывает на то, что Россия одной из последних стран бывшего СССР приступила к повышению пенсионного возраста. Также он утверждает, что условия для получения пенсий в России самые мягкие:

https://genby.livejournal.com/813141.html

За последние 70 лет люди на нашей планете стали жить на 26 лет дольше.

Одновременно с процессами старения населения идет повышение пенсионного возраста. Содержать все растущее число пожилых людей, пенсионным системам мира становится все сложней. Только государства с молодым населением временно могут не беспокоится на этот счет. Ведь чем выше средний возраст населения, тем раньше надо было проводить пенсионную реформу. В развитых странах пенсионный возраст повысили до 65 лет при среднем возрасте населения в 35 лет. Средний возраст населения в 40 лет означает, что повышать пенсионный возраст надо было лет 10 назад. Но только в России власть любит свое население.

Россия на постсоветском пространстве проводит пенсионную реформу предпоследней, при среднем возрасте населения в 40 лет. Последним будет Узбекистан, планирующий приступить к пенсионной реформе в 2022 году. Ужас, ужас, при среднем возрасте населения в 28,5 лет.

Возмущенные небывалым, российской пенсионной реформой, никогда не расскажут, что в развитых странах средний пенсионный возраст почти везде стремится к 67 годам. И уже идут разговоры о его повышении до 73 лет.

3. К вопросу о том, есть ли жизнь и работа после 50 лет. Психолог Владимир Спиридонов рассказывает, что некоторые важнейшие способности с возрастом вовсе не угасают, а напротив, развиваются (или, по крайней мере, остаются на высоком уровне):

https://www.youtube.com/watch?v=NxHDxdays9Y

К примеру, с годами может ухудшаться память, однако продолжает расти словарный запас. Падает и так называемый флюидный интеллект, позволяющий быстро решать простые задачи, однако остаётся сильным кристаллизованный интеллект, связанный с продуманным использованием знаний (это подтверждается открытиями учёных, которые они нередко делают в возрасте 60-80 лет). После десятилетий семейной жизни также обыкновенно улучшается взаимодействие в семье. Наконец, огромную роль играет и опыт в конкретном деле – тренированные на разгадывании кроссвордов старики делают это лучше, чем непривычные к такому формату молодые.

Из этого следует, что если не заканчивать учиться в подростковом возрасте, как это делает большая часть наших соотечественников, то с интеллектом всё будет в порядке до тех пор, пока его не поразит Альцгеймер или тому подобная болезнь. А если забить на учёбу ещё в школе, жить по принципу «учёба — это для дебилов» и регулярно употреблять алкоголь, к пенсии действительно можно подойти далеко не в лучшей интеллектуальной форме.

Источник: Место для дискуссий

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