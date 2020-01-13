Жителя Нижнего Новгорода приговорили за убийство из-за пачки сигарет

Житель Нижнего Новгорода, признанный виновным в избиении прохожего до смерти из-за сигарет, осужден на восемь лет колонии строгого режима, сообщили в региональном СК.

По сообщению СК, ночью 24 марта 2019 года около остановки общественного транспорта в Московском районе Нижнего Новгорода 19-летний молодой человек, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, попросил у прохожего закурить, а затем забрал себе всю пачку сигарет. Именно из-за табака мужчины и поссорились. В ходе конфликта подсудимый до смерти избил потерпевшего искрылся с места происшествия..

«В ходе предварительного расследования обвиняемый был заключен под стражу. Вину в содеянном он признал. Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу», – передает РИА «Новости» сообщение регионального СК.

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