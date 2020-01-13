В Подмосковье рейсовый автобус вспыхнул на остановке

Рейсовый автобус, следовавший из Рузы в Можайск, загорелся на конечной остановке. Пострадавших в результате инцидента нет.

Как сообщает сайт «Подмосковье сегодня», после высадки пассажиров на конечной остановке водитель почувствовал резкий запах гари. При осмотре транспорта он заметил, что из аккумуляторного отсека валит дым.

Мужчина сообщил о случившемся диспетчеру, и тот вызвал спасателей. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание проводки. По факту случившегося ведется проверка.

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