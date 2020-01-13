Столтенберг: НАТО не будет развертывать новые ядерные ракеты наземного базирования в Европе

НАТО в 2020 году отреагирует на размещение Россией новых ракет средней дальности комплексом мер оборонительной направленности. Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг, пишет немецкий телеканал NTV.

«Что касается ракет 9М729, мы будем работать над системами противовоздушной и противоракетной обороны, над обычными вооружениями, над повышением уровня боевой готовности и увеличением времени предупреждения», – отметил Столтенберг.

По его словам, министры обороны стран-членов НАТО уже согласовали соответствующие меры.

Столтебнерг подчеркнул, что размещение 9М729 является частью российской стратегии инвестировать в современные технологии, в том числе, в современное ядерное оружие.

Генсек Североатлантического альянса добавил, что НАТО будет отвечать оборонительно и адекватно, однако не собирается развертывать новые ядерные ракеты наземного базирования в Европе.

В октябре 2018 года США объявили о намерении приостановить выполнение подписанного в 1987 году ДРСМД после появления на вооружении российской армии крылатой ракеты 9М729. По информации американцев, 9М729 испытывалась на дальность более 500 км.

1 февраля 2019 года госсекретарь США Майк Помпео анонсировал выход США из ДРСМД.

2 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что в ответ на выход США из ДРСМД из него выходит Россия. 3 июля Путин подписал закон о приостановке ДРСМД, в тот же день документ вступил в силу.

2 августа США официально вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

В НАТО заявили, что союзники США по Североатлантическому альянсу полностью поддерживают решение Вашингтона выйти из ДРСМД, а Россия несет исключительную ответственность за прекращение действия документа. 18 августа США запустили крылатую ракету впервые после выхода из ракетного договора.

8 ноября глава МИД России Сергей Лавров заявил, что РФ ответит зеркально на действия США в отношении создания и размещения ракет.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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