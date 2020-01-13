Гаджеты: Apple проверит фотографии пользователей iCloud на наличие жестокого обращения с детьми



Мероприятия CES 2020 ознаменовали неофициальное возвращение Apple на выставку, впервые с тех пор, как в 1992 году бывший генеральный директор Джон Скалли дебютировал с персональным цифровым помощником Newton. Однако технологический гигант приехал в Лас-Вегас не для демонстрации технологических достижений, а для привлечения внимания сообщества к вопросу безопасности личных данных.

На мероприятиях Apple под красноречивым названием «Конфиденциальность — это право человека» было сообщено про существенные изменения в политике конфиденциальности компании, внесенные с 31 декабря 2019 года. Отныне все фотографии загружаемые клиентами iCloud будут контролироваться на наличие сцен жестокого обращения с детьми, включая сцены сексуального насилия.

Процесс контроля проводится в автоматическом режиме и не является сканирование снимков в традиционном виде. Методика выявления запрещенного контента заключается в выявлении специальных цифровых хеш-сигнатур, позволяющих определить цифровые отпечатки, указывающие на содержание порнографических сцен на снимках. Таким образом конфиденциальность пользователей будет сохранена и их снимки не подвергнуться тотальному просмотру.

В ходе презентации новых условий конфиденциальности выяснилось, что новая методика Apple схожа с технологией Microsoft PhotoDNA, которую уже использует Facebook, Twitter и Google для препятствия распространения контента с детской порнографией. Однако про технологию PhotoDNA представители Apple не упоминали.

Между тем Microsoft продолжает развивать систему предупреждающую о запрещенном контенте. Новая бесплатная система, созданная по проекту Project Artemis, контролирует не изображения, а переговоры пользователей для выявления нарушений связанных с сексуальной эксплуатацией детей.

В рамках новых условий приватности Apple было также заявлено, что при выявлении запрещенного контента, он будет автоматически удаляться из iCloud. Примечательно, что в 2014 году компания Google сообщила правоохранителям о наличии запрещенного контента у некоторых пользователей Gmail.

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