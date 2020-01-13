Путин поручил сделать авиаперелеты доступнее для жителей Калининградской области

Президент Владимир Путин поручил кабинету министров до 1 февраля принять дополнительные меры господдержки, направленные на обеспечение доступности внутренних авиаперелетов для жителей Калининградской области.
«Правительству Российской Федерации принять дополнительные меры государственной поддержки на федеральном уровне, направленные на обеспечение доступности для жителей Калининградской области перелетов в другие города Российской Федерации», – говорится в перечне поручений на сайте Кремля.
В октябре прошлого года Путин в ходе встречи с представителями общественности в Светлогорске Калининградской области призвал предпринять дополнительные шаги для улучшения транспортной доступности Калининграда.
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