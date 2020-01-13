Из собачьей будки украли 1 млн рублей в Башкирии

В городе Стерлитамак местный предприниматель пожаловался в полицию на кражу 1,1 млн рублей из собачьей будки, сообщил источник в правоохранительных органах.
Деньги бизнесмена, которые он хранил в конуре, пропали в зимние праздники – в период с конца 2019 года и до 10 января, передает «Интерфакс».
На данный момент по факту преступления возбуждено уголовное дело по статье «Кража», информирует Business FM.
В декабре в Оренбургской области пенсионер нашел на дороге сумку с 1 млн рублей, мужчина отнес ее в полицию.
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