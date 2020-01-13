Украина вернется к работе в ПАСЕ – Гончарук

Украина вернется к работе Парламентской ассамблеи Совета Европы. Об этом 13 января сообщил в Facebook нардеп от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончарук.

По его словам, соответствующее постановление Верховная Рада примет на этой неделе.

«Сегодня это решение будет утверждено на комитете по международным делам ВР», – добавил парламентарий.

Ближайшая сессия ПАСЕ начнется 27 января в Страсбурге.

Молния! На этой неделе Верховная Рада примет постановление о возобновлении участия Украины в работе Парламентской… Posted by Олексій Гончаренко on Esmaspäev, 13. jaanuar 2020

Украина не участвует в работе ПАСЕ с 25 июня 2019 года из-за возвращения в Ассамблею российской делегации.

Россия была лишена права голоса в ПАСЕ в апреле 2014 года – сразу после аннексии Крыма и начала военных действий на Донбассе. В знак протеста в 2017 году РФ остановила уплату взносов в бюджет Совета Европы (около €33 млн в год), что привело к финансовому кризису в организации. В России заявили, что выплатят Совету Европы долг по взносам, если ПАСЕ «устранит угрозу дискриминации национальных делегаций».

В ночь на 25 июня 2019 года ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, которая позволила делегации России вернуться в ассамблею. 26 июня ПАСЕ 116 голосами (против – 62, воздержались – 15) приняла резолюцию о подтверждении полномочий делегации РФ без ограничений. Украинские депутаты заявили, что в знак протеста покидают сессию ассамблеи. Министерство иностранных дел Украины отозвало тогдашнего постпреда при Совете Европы Кулебу для консультаций.

23 сентября украинская делегация в ПАСЕ приняла заявление об отказе от участия в ближайшей сессии. В сентябре Верховная Рада сформировала новый состав украинской делегации в ПАСЕ, однако она заявила об отказе участвовать в осенней сессии в знак протеста.

Глава комитета парламента по международным отношениям, депутат от фракции «Слуга народа» Богдан Яременко заявлял, что новая украинская делегация в ПАСЕ примет решение относительно своего участия в работе ассамблеи в конце 2019 года или начале 2020 года.

14 ноября комитет ПАСЕ по политическим вопросам и демократии подготовит резолюцию, которая может изменить принцип голосования за санкции в отношении стран – членов Совета Европы, нарушающих свои уставные обязательства.

6 декабря Венецианская комиссия признала легитимность российской делегации.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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