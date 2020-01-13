Немецкие медики рассказали о предупреждающих о проблемах с поджелудочной железой симптомах

В последнее время в мире возрастает количество опасных заболеваний, спровоцированных нарушениями в работе поджелудочной железы. Немецкие медики рассказали о симптомах, предупреждающих о возникновении данной проблемы.

По словам специалистов, среди наиболее распространённых заболеваний – диабет, панкреатит и рак поджелудочной железы. И если в первом случае правильный диагноз поставить проще, то в остальных – сложнее. Так, при диабете могут присутствовать такие симптомы, как учащённое мочеиспускание, проблемы с органами зрения, жажда. Все названные признаки являются поводом обратиться за помощью к медикам и как минимум проверить уровень сахара в крови.

Доктор Хана Алгюль из мюнхенской клиники Рехтс-дер-Изар рассказала, что симптомами рака поджелудочной железы и панкреатита могут быть болевые ощущения в области живота и спины, резкая потеря массы тела и появление жёлтого оттенка кожных покровов. Основными причинами заболеваний медики называют вредные привычки, генетическую предрасположенность, малоактивный образ жизни и отсутствие в рационе полезных продуктов.

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