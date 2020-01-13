«Избиения, удушения, связывания». Офис генпрокурора зарегистрировал производства по фактам пыток в харьковской колонии

13.01.2020, 13:30, Новости дня

Офис Генерального прокурора Украины зарегистрировал ряд уголовных производств по фактам пыток в Алексеевской исправительной колонии № 25 в Харькове, сообщает 13 января пресс-служба Офиса.

«Прокурорами Офиса Генерального прокурора в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 127 (пытки, совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц), ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа с применением насилия или угрозой применения насилия), ч. 1 ст. 172 (грубое нарушение законодательства о труде) Уголовного кодекса Украины», – сказано в сообщении.

Досудебное расследование производств поручили территориальному управлению Государственного бюро расследований в городе Полтава.

В качестве основания для внесения в ЕРДР сведений указано «заявление представителей общественной организации «Харьковская правозащитная группа», в которой говорится о совершении ряда преступлений должностными лицами Алексеевской исправительной колонии № 25 в Харькове».

«В частности, в обращении правозащитники указывают на неоднократные факты пыток осужденных в течение 2017 – 2019 годов с целью запугивания и дискриминации, приводят примеры избиения, удушения, связывания, применения электрического тока и совершения иных насильственных действий, оскорбляющих личное достоинство осужденных. Также в своем заявлении правозащитники указывают на грубое нарушение законодательства о труде», – добавили в прокуратуре.

Ход расследования уголовных производств находится на контроле Офиса Генерального прокурора Украины.

8 января администрация уголовно-исправительной службы рассказала о введении в ИК-25 режима особых условий из-за группового неповиновения осужденных.

В офисе украинского омбудсмена отметили, что дубинки и наручники применили к 22 осужденным. Они пожаловались на неправомерное применение силы и специальных средств, унижение чести и достоинства, давление со стороны администрации учреждения.

10 января в прокуратуре Харьковской области сообщили, что по факту нанесения осужденным ИК-25 телесных повреждений открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

11 января украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что у осужденных, которые содержатся в Алексеевской исправительной колонии №25 в Харькове, были обнаружены телесные повреждения.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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