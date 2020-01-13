Евгений Плющенко поздравил супругу с годовщиной встречи роскошной диадемой

Евгений Плющенко поздравил Яну Рудковскую с годовщиной встречи и преподнес ей роскошную диадему. О судьбоносном событии в своей жизни супруги рассказали поклонникам в социальной сети Instagram.
Архивные фото запечатлели знакомство будущей пары, которое произошло в Лондоне 13 лет назад. Памятному для семьи дню Рудковская ежегодно посвящает свой пост-воспоминание. Она как будто снова переживает и радость встречи, и все, что впоследствии было связано с ней. Счастье быть вместе с любимым мужем, рождение сына Саши, успехи в творчестве, дорога к которым была наполнена напряженным трудом, все то, что называется коротким словом — жизнь. Своей королеве в этот памятный день Евгений Плющенко сделал прекрасный подарок. Диадема от Chaumet стала самым дорогим лотом декабрьского аукциона благотворительного фонда «Обнаженные сердца» и очень понравилась Яне Рудковской.
Поклонники поздравили супругов со знаменательным событием теплыми словами. Они назвали семью «божественной», своих кумиров «счастливыми и настоящими» и пожелали им исполнения всех желаний.
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