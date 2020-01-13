Евгений Плющенко поздравил супругу с годовщиной встречи роскошной диадемой

13.01.2020, 13:30, Разное

Евгений Плющенко поздравил Яну Рудковскую с годовщиной встречи и преподнес ей роскошную диадему. О судьбоносном событии в своей жизни супруги рассказали поклонникам в социальной сети Instagram.
Архивные фото запечатлели знакомство будущей пары, которое произошло в Лондоне 13 лет назад. Памятному для семьи дню Рудковская ежегодно посвящает свой пост-воспоминание. Она как будто снова переживает и радость встречи, и все, что впоследствии было связано с ней. Счастье быть вместе с любимым мужем, рождение сына Саши, успехи в творчестве, дорога к которым была наполнена напряженным трудом, все то, что называется коротким словом — жизнь. Своей королеве в этот памятный день Евгений Плющенко сделал прекрасный подарок. Диадема от Chaumet стала самым дорогим лотом декабрьского аукциона благотворительного фонда «Обнаженные сердца» и очень понравилась Яне Рудковской.

Поклонники поздравили супругов со знаменательным событием теплыми словами. Они назвали семью «божественной», своих кумиров «счастливыми и настоящими» и пожелали им исполнения всех желаний.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Президент Польши Анджей Дуда должен был пригласить на мероприятия к 75-й годовщине освобождения Освенцима российского лидера Владимира Путина, сообщил спикер польского Сената Томаш Гродзкий. «Президент Анджей Дуда загнал себя угол, и в данный момент у него есть выбор между плохим и худшим вариантом. Поедет он в этот Израиль или нет – оба варианта плохие. Если […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика