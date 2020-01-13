Volkswagen признан самым популярным немецким брендом в России

13.01.2020, 13:30, Новости дня

Специалисты составили рейтинг самых популярных немецких автогигантов, доступных на российском рынке.

Общее количество зарегистрированных немецких автомобилей в РФ составляет 4,4 миллиона машин. Данный показатель демонстрирует долю в 10,4 процента от общего количества зарегистрированной техники. Наибольшим спросом у отечественных покупателей пользуются немецкие автомобили марки Volkswagen. В частности, их зарегистрировано в количестве 1,6 млн машин.

На втором месте значится немецкая компания Opel, которая имеет на российском рынке более 840 тысяч машин. Замыкает тройку лидеров немецкий гигант Mercedes-Benz, который пришелся по вкусу владельцам свыше 672 тысяч автомобилей.



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