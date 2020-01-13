Volkswagen признан самым популярным немецким брендом в России

Специалисты составили рейтинг самых популярных немецких автогигантов, доступных на российском рынке.
Общее количество зарегистрированных немецких автомобилей в РФ составляет 4,4 миллиона машин. Данный показатель демонстрирует долю в 10,4 процента от общего количества зарегистрированной техники. Наибольшим спросом у отечественных покупателей пользуются немецкие автомобили марки Volkswagen. В частности, их зарегистрировано в количестве 1,6 млн машин.
На втором месте значится немецкая компания Opel, которая имеет на российском рынке более 840 тысяч машин. Замыкает тройку лидеров немецкий гигант Mercedes-Benz, который пришелся по вкусу владельцам свыше 672 тысяч автомобилей.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Президент Польши Анджей Дуда должен был пригласить на мероприятия к 75-й годовщине освобождения Освенцима российского лидера Владимира Путина, сообщил спикер польского Сената Томаш Гродзкий. «Президент Анджей Дуда загнал себя угол, и в данный момент у него есть выбор между плохим и худшим вариантом. Поедет он в этот Израиль или нет – оба варианта плохие. Если […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Патриарх Иерусалима попросил Путина помиловать израильтянку Иссахар / 24 ноября
- Автомобиль врезался в вестибюль станции МЦК в Москве / 7 декабря
- При пожаре на «Адмирале Кузнецове» пропали без вести три человека / 12 декабря
- Ученые рассказали о бабочках в животе / 1 декабря
- Украинский футболист «Манчестер Сити» Зинченко заявил, что не исключает возвращения в «Шахтер» / 5 декабря
- Забытую в сугробе девочку спас прохожий в Бурятии / 2 декабря
- Дыхне: Есть надежда, что тела погибших в авиакатастрофе в Иране вернут в Украину грузовым бортом, который привел туда комиссию / 11 января
- Чиновники Луганской ОГА совместно с руководителями строительной компании присвоили 10 млн бюджетных средств – СБУ / 9 декабря