Надежда Кадышева в мемуарах рассказала о потасовке с Надеждой Бабкиной

Надежда Кадышева в мемуарах пояснила о потасовке с Бабкиной на съёмках «Голубого огонька». Эпизод привлек внимание Рустама Солнцева, и он счел нужным пересказать его всем.

Бывший эпатажный участник «Дома-2» познакомился с книгой певицы «Рок-н-ролл — это я!», в которой заинтересовался историей выяснения отношений между двумя Надеждами-«народницами» Бабкиной и Кадышевой. Отрывок, процитированный блогером, имел свою предысторию в виде определения значимости творчества исполнительниц, песни которых можно отнести к одному жанру.

По словам Кадышевой, она стала победительницей в «поединке» не только потому, что пела вживую, а также у неё было больше хитов. Решающее значение сыграл баян, которым она ударила «соперницу», а затем ушла на сцену.

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Последнее: Надежда Кадышева в мемуарах пояснила о потасовке с Бабкиной на съёмках «Голубого огонька». Эпизод привлек внимание Рустама Солнцева, и он счел нужным пересказать его всем. Бывший эпатажный участник «Дома-2» познакомился с книгой певицы «Рок-н-ролл — это я!», в которой заинтересовался историей выяснения отношений между двумя Надеждами-«народницами» Бабкиной и Кадышевой. Отрывок, процитированный блогером, имел свою предысторию […]