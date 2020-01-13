В Стерлитамаке неизвестные украли из собачьей будки более миллиона рублей

13.01.2020, 13:21, Разное

В Стерлитамаке местный житель обратился в полицию с заявлением о краже. Оказалось, что неизвестные злоумышленники похитили у него более миллиона рублей, спрятанные в собачьей будке.
Инцидент, со слов пострадавшего, мог произойти в период с 27 декабря до 10 января. Когда именно, житель сказать затрудняется. Местный житель отметил, что решил спрятать свои сбережения в собачьей будке, так как туда, по его мнению, злоумышленники вряд ли могли добраться.

Несколько дней назад пострадавший решил проверить, на месте ли деньги, в итоге обнаружил, что злоумышленники украли у него 1,1 миллиона рублей. Подозреваемых на данный момент нет, ведется расследование.



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