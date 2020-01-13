Жители России могут вернуть деньги, потраченные на покупку лекарств

С 1 января 2020 года в силу вступили поправки в правила оформления налогового вычета на медикаменты. Согласно им, при условии уплаты налогов каждый россиянин получит право вернуть часть средств, потраченных на выписанные врачами лекарства.

Раньше вернуть можно было только за некоторые лекарства, однако теперь норма применяется абсолютно к любым препаратам. Максимальная сумма расходов для расчета вычета составляет 120 тысяч рублей в год, то есть вернуть можно будет до 15 тысяч 600 рублей, исходя из расчета, что налог составляет 13% от стоимости. При условии двух работающих людей в семье сумма может удвоиться, то есть вернуть получится 31 тысячу 200 рублей.

Получить его можно и в том случае, если официально не трудоустроены, но есть доход от сдачи в аренду квартиры или продажи имущества, за которое уплатили НДФЛ. Но правило будет действовать только касательно тех медицинских препаратов, которые россиянам прописывают врачи. Если лекарство было куплено по своему усмотрению, вернуть деньги не получится.

Оформить возврат можно двумя способами. Первый — в конце года подать декларацию 3-НДФЛ, а потом предоставить чеки из аптеки и рецепты врача. Второй — оформить вычет у работодателя, предварительно подтвердив это право в налоговых органах. При этом жители страны смогут вернуть и часть денег, потраченных на платное лечение, речь идет о таких процедурах, как операция, стоматологическое и терапевтическое лечение (включая сдачу анализов, прием врача), лечение в стационаре и в санаториях по показаниям. Также можно вернуть деньги за оплату добровольного медицинского страхования.

Для каждой категории медицинских процедур и услуг рассчитана максимальная сумма, с которой будут возвращаться средства. Делятся они на обычные и дорогие, в первом случае максимально сумма составит 120 тысяч рублей, во втором — от 200 тысяч.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Надежда Кадышева в мемуарах пояснила о потасовке с Бабкиной на съёмках «Голубого огонька». Эпизод привлек внимание Рустама Солнцева, и он счел нужным пересказать его всем. Бывший эпатажный участник «Дома-2» познакомился с книгой певицы «Рок-н-ролл — это я!», в которой заинтересовался историей выяснения отношений между двумя Надеждами-«народницами» Бабкиной и Кадышевой. Отрывок, процитированный блогером, имел свою предысторию […]