Автоновости: «Creta-киллер» Kia Seltos уже у российских дилеров

Самая, пожалуй, ожидаемая новинка от Kia для российского рынка на рубеже 2019 и 2020 годов уже обзавелась сертификационными документами, встала на конвейер и прошла серию испытаний. А сейчас появилась информация и о начале поставок «Селтоса» официальным дилерам.

Фотографии кроссоверов, погруженных на автовоз, и снимки будущей новинки в служебных помещениях некоего дилерского центра опубликованы порталом kia-seltos.ru. Предположительно, поставки "убийцы "Креты" начались с дорогих комплектаций с полным приводом.

Hot or Not: с кем будет конкурировать в России новый Kia Seltos?

Это согласуется с официальными данными: единственная точная цифра касательно стоимости кроссовера, названная российским офисом Kia – это цена Seltos с двухлитровым атмосферным мотором, вариатором и передним приводом в комплектации Luxe.

Такая версия "Селтоса" будет стоить в нашей стране 1 349 900 рублей, но опциональный полный привод добавит к цифре еще несколько десятков тысяч.

В целом список агрегатов для Kia Seltos оказался обширным. Как поясняют в пресс-службе марки, позже в России будет предложен базовый вариант 1,6 л MPI (123 л.с., 151 Нм), который сочетается с МКП или 6-ступенчатым автоматом. Выбор между передним и полным приводом будет у обеих версий с атмосферными двигателями.

На вершине гаммы расположится топовый турбодвигатель 1,6 л T-GDI мощностью 177 л.с. (и 265 Нм момента), который должен наделить компактный "Селтос" приличной динамикой. В сочетании с агрегатом T-GDI будет работать исключительно преселективный робот 7DCT с полным приводом.

По предварительным данным, до официального старта продаж Kia Seltos в России остались буквально считанные недели.

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