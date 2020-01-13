Россельхознадзор встревожили корма из Китая

Россельхознадзор обсудил с представителями главного таможенного управления КНР ситуацию с поставками из Китая в Россию кормов и кормовых добавок и сообщил о своей обеспокоенности в связи с участившимися в 2019 году случаями несоответствия требованиям РФ и ЕАЭС этой продукции, сообщили в ведомстве.
«В случае продолжения выявления несоответствий требованиям РФ и ЕАЭС такой продукции Россельхознадзор будет вынужден ввести временные ограничения на ее поставки из Китая в Россию», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
Ведомство напоминает, что в прошлом году были введены временные ограничения на поставки в РФ продукции четырех китайских предприятий из-за обнаружения в ней ГМО-компонентов.
«Российская сторона сообщила, что ждет от китайских коллег материалы расследований по всем выявленным нарушениям. Для решения сложившейся ситуации стороны проведут совместную инспекцию китайских предприятий по производству кормов и кормовых добавок. В ходе такой рабочей поездки служба сможет ознакомиться с действующей в КНР системой надзора за компаниями, производящими указанную продукцию», – сообщили в Россельхознадзоре.
В ближайшие дни Главное таможенное управление КНР получит список вопросов, на которые необходимо ответить перед визитом российской делегации, и стороны определятся с датами визита.
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Последнее: Россельхознадзор обсудил с представителями главного таможенного управления КНР ситуацию с поставками из Китая в Россию кормов и кормовых добавок и сообщил о своей обеспокоенности в связи с участившимися в 2019 году случаями несоответствия требованиям РФ и ЕАЭС этой продукции, сообщили в ведомстве. «В случае продолжения выявления несоответствий требованиям РФ и ЕАЭС такой продукции Россельхознадзор будет […]
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