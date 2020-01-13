Главреды двух изданий в Черногории задержаны «за распространение паники»

13.01.2020, 13:19, Новости дня

Черногорские стражи порядка задержали главных редакторов оппозиционных порталов «Борба» и IN4S «за распространение паники публикацией ложных новостей», сообщила пресс-служба управления полиции Черногории.

В частности, арестованы главный редактор IN4S Гойко Райчевич и главный редактор портала «Борба» Дражен Живкович, передает ТАСС.

Они задержаны за сообщения о предполагаемом взрыве на правительственной вилле «Горица», опубликованные в воскресенье и получившие резонанс в региональных СМИ. При этом, по данным портала IN4S, сообщение о взрыве было изначально опубликовано как неподтвержденное, а после появления информации из полиции с опровержением портал опубликовал официальную версию случившегося.

Порталы IN4S и «Борба» активно освещают кризис, связанный с принятием спорного закона о свободе вероисповедания в Черногории. С конца декабря в стране не стихают массовые народные протесты, связанные с принятием 27 декабря этого документа. Верующие дважды в неделю проводят в городах по всей стране протестные богослужения. Аналогичные акции проходят в соседних Сербии и Республике Сербской.



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