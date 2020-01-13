Укрепляющийся рубль побил доллар и евро

Центробанк опубликовал последние данные о торгах на бирже. Российская валюта заметно подорожала по отношению к зарубежным. Официальный курс рубля на сегодня, 13 января, составляет 60,94 за доллар и 67,81 за евро.
Эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев отметил, что отечественная валюта толкает американскую к новым минимумам. «На Форексе американская валюта относительно стабильна, но это не мешает нашей валюте сохранять высокие позиции в преддверии начала очередного налогового периода», – передает его слова «РосБалт».
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Последнее: Центробанк опубликовал последние данные о торгах на бирже. Российская валюта заметно подорожала по отношению к зарубежным. Официальный курс рубля на сегодня, 13 января, составляет 60,94 за доллар и 67,81 за евро. Эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев отметил, что отечественная валюта толкает американскую к новым минимумам. «На Форексе американская валюта относительно стабильна, но […]
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