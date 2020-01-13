Болельщики «Райо Вальекано» и «Баракальдо» устроили марш, на котором пели «Зозуля – нацистская шлюха»

Испанские фанаты «Райо Вальекано» и «Баракальдо» устроили совмесный марш, на котором пели оскорбительную песню про украинского нападающего «Альбасете» Романа Зозулю, сообщает испанский ресурс Masquealba.
Марш прошел 12 января перед поединком «Беракальдо» – «Райо Вальекано» в Кубке Испании.
На видео, которое опубликовал ресурс Masquealba в YouTube слышно, что фанаты поют песню со словами «Zozulya puto nazi» – «Зозуля – нацистская шлюха».
ВИДЕОВидео: masquealba / YouTube
Аналогичную кричалку использовали болельщики «Райо Вальекано» 15 декабря во время матча против «Альбасете», за который выступает Зозуля. Из-за этого арбитр приостановил игру, на второй тайм «Альбасете» отказался выходить. На момент остановки счет в матче был 0:0.
Вице-президент «Альбасете» Виктор Варела сказал, что для Зозули это очень тяжелая ситуация. Президент «Райо Вальекано» Рауль Мартин Преса осудил поведение болельщиков.
Зозуля после инцидента подчеркнул, что он – патриот и это не является преступлением.
27 декабря Королевская испанская федерация футбола постановила, что поединок «Райо Вальекано – Альбасете» будет доигран при пустых трибунах. Мадридский клуб заплатит штраф, а также проведет следующие два матча при частично закрытых трибунах.
3 января Королевская испанская федерация футбола временно приостановила наказание «Райо Вальекано» из-за недостатка времени для подачи апелляции.
8 января официальный сайт Ла Лиги сообщил, что на двух матчах чемпионата Испании звучали оскорбительные кричалки в адрес Зозули.
Украинец играет в составе «Альбасете» с сентября 2017 года.
Он перешел в эту команду после того, как сорвался его трансфер в «Райо Вальекано». В феврале 2017 года ультрас «Райо Вальекано», которые придерживаются крайне левых политических взглядов, пришли на тренировку команды и развернули баннер со словами: «Здесь не место для нацистов».
Фанаты были недовольны тем, что Зозуля поддерживает украинских военных, участвующих в операции Объединенных сил на Донбассе. После этого Зозуля решил отказаться от трансфера.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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